Operação da Polícia Civil em Sete Lagoas, cumpre mandados de busca e apreensão. Dois são presos

A Polícia Civil de Minas Gerais, deflagrou na manhã de hoje 24/06/22, a operação “Detractio” que visa apurar os crimes contra patrimônio. Nesta data, foram cumpridos 02 mandados de prisão e 03 mandados de busca e apreensão. Os Inquéritos Policiais, que apuram os crimes de roubo tramitavam na Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas, desde abril do ano 2022.

A investigação, que durou cerca de dois meses foi deflagrada com o cumprimento de 02 mandados de prisão temporária expedidos contra indivíduos suspeitos de praticarem os delitos. Os diversos roubos vitimaram transeuntes, motoboys e estabelecimentos comerciais. Os crimes ocorreram, com uso de arma de fogo.

A partir dos materiais apreendidos, e do reconhecimento das vítimas pelos autores, a investigação terá continuidade a fim de se atingir a conclusão do Inquérito Policial, com o indiciamento de todos os investigados.

A Polícia Civil ressalta os grandes prejuízos financeiros e psicológicos causados às vítimas, e destaca que em liberdade os investigados podem continuar na prática dos crimes. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional.

Ascom/Polícia Civil