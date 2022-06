Prefeitura anuncia a tão sonhada pavimentação de dezenas de ruas do bairro Cidade de Deus

Bairro também terá novo itinerário de ônibus, nova iluminação de led e novo mobiliário para a escola Juca Dias

Boas notícias foram levadas aos moradores da região do bairro Cidade de Deus na última semana. O prefeito Duílio de Castro, o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, o secretário municipal de Obras Antônio Garcia Maciel e os vereadores Silvia Regina e Caio Valace anunciaram, na sede da Associação dos Moradores do Bairro Cidade de Deus, não apenas a tão sonhada e aguardada há décadas pavimentação de dezenas de ruas, como também mudanças no itinerário do ônibus que atende à região, substituição das lâmpadas atuais por led nos postes e um novo mobiliário para a Escola Municipal Juca Dias, que atende a crianças e jovens do bairro.

“Fizeram um serviço porco aqui décadas atrás. Não é só colocar asfalto. É preciso drenagem, base, sub-base, bocas de lobo, meio fio…”, enumerou o prefeito Duílio de Castro. “Quando assumimos o governo, tivemos que pagar dívidas de gestões anteriores para ter tranquilidade de começar a realizar obras pela cidade. Só de pagamentos atrasados e acertos rescisórios foram mais de R$ 150 milhões”, lembrou o prefeito.

“Nós fizemos o projeto (de pavimentação das ruas do bairro) e ele está pronto. São investimentos da ordem de quase R$ 5 milhões e já temos os recursos garantidos. Já a avenida Padre Tarcísio são outros R$ 26 milhões, incluindo uma ciclovia da rotatória da Barbosa Melo até o bairro Dona Silvia. Vamos economizar e arrumar esse dinheiro. Podem ter certeza absoluta, nós vamos fazer e gostaria que a associação acompanhasse quando começarem as obras”, afirmou Duílio de Castro. De acordo com o vice-prefeito, Dr. Euro de Andrade, a parte burocrática já se encontra adiantada. “São 34 ruas e 12 quilômetros de meio fio e a licitação já vai ser feita agora no mês de julho”, anunciou.

Coube ao secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel, detalhar as intervenções e mostrar o projeto aos participantes. “Nosso levantamento identificou quase 56 mil metros quadrados de ruas a serem pavimentadas no Cidade de Deus, incluindo trechos de ruas, partes de avenidas, etc”, disse o secretário, lembrando que, ao invés de asfalto, será feito calçamento nas ruas do bairro. “O calçamento tem como vantagens maior permeabilização das águas da chuva no solo, evitando alagamentos; redução natural da velocidade média dos veículos, dando mais segurança aos pedestres; e maior economia em sua manutenção, além da contratação de material e mão de obra local para sua instalação”, garantiu. “É pra gente resolver os problemas do Cidade de Deus de uma vez por todas”, finalizou o secretário.

Legislativo

Representando a Câmara Municipal, os vereadores Silvia Regina e Caio Valace também trouxeram boas notícias aos moradores. “Eu já estou abraçando a Cidade de Deus. Há muitos anos que eu venho brigando pelas ruas daqui”, lembrou Silvia Regina. A vereadora também anunciou a chegada de novo mobiliário para a Escola Municipal Juca Dias. “A Secretaria Municipal de Educação já está abrindo a conta. É só um trâmite legal. Toda a mobília do Juca Dias vai chegar novinha: freezer, televisão, geladeira, armários”.

Já Caio Valace informou sobre o novo trajeto da linha de ônibus que atende ao bairro, economizando tempo de viagem. “A partir do dia 1º de julho o ônibus que serve a Cidade de Deus, Lagoa Grande II e Santa Felicidade vai passar pela Av. Norte Sul e vai diminuir no mínimo 20 minutos do tempo do ônibus. Isso graças ao apoio do prefeito Duílio de Castro. Estou de muleta, o médico mandou fazer repouso, mas não consegui conter a emoção de estar com vocês hoje”, manifestou o vereador.

Moradores

A população presente na reunião sentiu confiança no que foi passado. “Eu não encho linguiça pra ninguém. Já tive diversos embates com o Duílio lá dentro da Prefeitura quando era da minha alçada, quando estava lutando por algo. Mas hoje eu entendo, pois fazer os pagamentos era obrigação de muitos aí que vieram em mandato, mas não cumpriram. Então, hoje a gente o vê aberto a nos ouvir”, disse o morador Wellington Antônio Cardoso.

“Não adianta ficar esbravejando, gritando. A gente tem é que dialogar”, completou a vice-presidente da Associação de Moradores, Giane Xavier de Oliveira Rodrigues. “Se ele fizer o que prometeu, é um compromisso nosso de estar com ele. Já passaram várias pessoas por aqui e ninguém prometeu e fez”, emendou outra moradora, Roberta Florentino. Ao final do encontro, o prefeito, o vice-prefeito, o secretário e os vereadores presentes também anunciaram a troca de todas as lâmpadas dos postes do bairro por led e ouviram outras demandas da comunidade, reforçando o compromisso de diálogo permanente com toda a região do bairro Cidade de Deus.

Ascom/Prefeitura