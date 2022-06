“Farra da Lagosta”: ALMG aprova projeto que proíbe compra de bens de luxo pela administração estadual

“Não vai ser mais gasto dinheiro com lagosta, champanhe, vinhos caros. Agora esses produtos de luxo, aqui em Minas Gerais, só com o dinheiro de quem queira comprar”, afirmou o deputado estadual, Bartô (PL), autor do projeto junto com o deputado Cleitinho (PSC).

O Projeto de Lei nº 3732/22, que proíbe o Estado de Minas Gerais de adquirir bens de luxo via licitação na modalidade de pregão, foi aprovado por 42 votos a favor e nenhum contra. E segue agora para sanção do governador de Minas.