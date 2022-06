Casos Autóctones: Brasil registra os três primeiros casos de transmissão direta da varíola do macaco em São Paulo

Os três pacientes com varíola do macaco são do sexo masculino, com idades entre 24 e 37 anos, todos residentes na capital paulista, informou o MS. Nenhum deles tem histórico de viagem para países que registraram a doença. Os casos ainda estão em investigação para a busca de vínculos de transmissão.

De acordo com as autoridades de saúde, os pacientes estão isolados, com quadro clínico estável, sem complicações e sendo monitorados pelas Secretarias de Saúde do Estado e do Município.