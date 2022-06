No Sine tem vagas de trabalho nesta sexta, para assistente de pessoal, montador e várias outras

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pe link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

ASSISTENTE DE PESSOAL

Experiência com fechamento de folha/admissão/rescisão/ E social/ DCTF web e as NR básicas de saúde e segurança, conhecimento em legislação trabalhista.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior Completo Administração/Contábeis/RH

MONTADOR

Atuar com montagem em empresa de equipamentos de produtos relacionados a solda.

Experiência com elétrica será diferencial – CNH: A OU B

AUXILIAR DE CAPTAÇÃO DE LEITE (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD)

Fazer relatórios de produtores de leite, organizar materiais de coleta de leite, conferir estoque de matéria-prima, realizar cadastro de fornecedores de leite.

Fundamental Completo – Conhecimento informática – Exclusiva PCD

MOTORISTA ENTREGADOR

Realizar a coleta e distribuição de produtos, realizar a distribuição conforme rota estabelecida, mantendo o supervisor de rota informado de dificuldades e atrasos, negociando alterações de percurso, buscando evitar devoluções de produtos e atrasos nas entregas; acompanhar a conferência do produto entregue; executar as atividades conforme as orientações e prioridades dos serviços determinados por seu superior imediato.

Experiência: 06 meses na carteira como Motorista – Ensino Médio Completo – CNH: B com atividade remunerada (imprescindível)

TRABALHADOR RURAL

Alimentação do gado e manutenção do pasto.

Experiência: 06 meses na função – Disponibilidade para morar na fazenda na região de Pedro Leopoldo.

OPERADOR DE TRATOR VARREDEIRA

Operar conjunto de trator e varredeira mecanizada para limpeza da área industrial.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental Completo – CNH B

VENDEDOR EXTERNO

Venda e captação de novos clientes – Fábrica de produtos de limpeza

Experiência: 06 meses – Veiculo próprio: carro/moto – CNH: A ou B

VENDEDOR (A)

Captação interna, telemarketing, pós venda, captação de clientes inativos, disponibilidade para realizar viagens, atuar em empresa de instalação de energia fotovoltaica.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH A ou B

ELETRICISTA

Atuar em empresa de instalação de energia fotovoltaica.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH A ou B – Disponibilidade de viagem.

CASEIRO

Necessária disponibilidade para trabalhar e residir em Santana de Pirapama para cuidar do sitio (plantação e jardim)

Experiência na função

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Controle de peças / produtos de estoque. Controle de recebimento e lançamento de notas fiscais no sistema. Desejável conhecimento em peças e manutenção de veículos de carga.

Experiência: 06 meses na carteira CNH: A ou B – Ensino Médio Completo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Responsável por dar suporte às tarefas administrativas da empresa (fábrica de produtos de limpeza) planejar, organizar, coordenar e controlar todos os procedimentos operacionais e as suas respectivas documentações.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE LIMPEZA (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD)

Limpeza e conservação em geral

Fundamental Incompleto – Exclusiva PCD

AUXILIAR TÉCNICO

Auxiliar na instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego; auxiliar na passagem de cabos de rede subterrânea; auxiliar na análise de falhas de hardware e de comunicação, auxiliar na programação de parâmetros dos equipamentos; auxiliar na criação de relatórios diários com descrição dos serviços executados; identificar e separar materiais, ferramentas e equipamentos para a manutenção/instalação, dentre outras atividades do setor.

Experiência: 06 meses na função- Desejável formação em eletrônica, eletrotécnica ou áreas afins – Desejável experiência em redes estruturadas e manutenção de equipamentos eletrônicos –CNH: B

CARPINTEIRO

Executar serviços de preparação, fabricação, confecção, montagem de formas e ou painéis necessários a moldagem de estruturas de acabamentos, andaimes, escoramento diversos, entre outros.

Experiência: 06 meses na carteira

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Acompanhamento diário das atividades em campo conferencia e realização de documentações de segurança, entrega e conferencia de EPIS, realização diária de DDS, conduzir investigação de acidentes e controlar toda documentação interna de sst, acompanhar e analisar riscos existentes na área e nas atividades para minimizá-los ou neutraliza lós, assegurar e orientar todos os colaboradores sobre as regras da empresa e garantir o comprometimento dos colaboradores da empresa.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Completo na função – Local da obra BH (a empresa oferece o transporte diário e alimentação no local)

AUXILIAR DE BOMBEIRO

Auxiliar na manutenção, montagem e reparos de instalações hidráulicas e pneumáticas como tubulações de água e gás, redes de esgoto, encanamentos, entre outros.

Experiência: 06 meses na carteira – Local da obra BH (a empresa oferece o transporte diário/alimentação no local)

TÉCNICO EM MECÂNICA

Realizar manutenções corretivas de menor complexidade como trocas de rolamentos, trocas de gaxetas, completar níveis de óleo com orientação da supervisão e liderança realizar manutenções preventivas de acordo com o cronograma, check lists ou orientações da supervisão e lideranças, auxiliar na montagem e desmontagem de máquinas e equipamentos. Digitar a abertura (eventualmente) e o fechamento (sempre) de ordens de serviços de manutenções preventivas e corretivas, entre outras funções.

Curso Técnico em Mecanica Completo – Disponibilidade de horário ( turnos: manhã/tarde/noite/madrugada)

ARMADOR

Atuar na construção de residências

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade para trabalhar em Mariana (Oferece Alimentação/alojamento/transporte)

SERRALHEIRO

Atuar na construção de residências

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade para trabalhar em Mariana (Oferece Alimentação/alojamento/transporte)

PEDREIRO DE ACABAMENTO

Atuar na construção de residências

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade para trabalhar em Mariana (Oferece Alimentação/alojamento/transporte)

SERVENTE DE OBRAS

Atuar na construção de residências

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade para trabalhar em Mariana (Oferece Alimentação/alojamento/transporte)

CAMAREIRA DE HOTEL

Arrumação dos quartos

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade de Horário (Manhã/Tarde/Noite/Madrugada)

VENDEDOR(A)

Venda de moveis, experiência nesse segmento será diferencial.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

COZINHEIRO (A)

Atuar em cozinha industrial

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental Completo – Escala:12×36

VENDEDOR EXTERNO

Venda para os clientes já cadastrados, captação de novos clientes no ramo de sorveteria.

Experiência: 06 meses na função – CNH:A – Ensino Médio Completo

BORRACHEIRO

Executar serviços de montagem e desmontagem de pneus novos e reformados.

Não exige experiência

AUXILIAR DE MECÂNICO

Obra em Jequitibá (disponibilidade para ficar durante a semana na obra nos primeiros dias- Oferece Alojamento/Refeição)

Experiência na função – Vaga temporária: 04 meses

AUXILIAR DE PEDREIRO

Obra em Jequitibá (disponibilidade para ficar durante a semana na obra nos primeiros dias- Oferece Alojamento/Refeição)

Experiência: 06 meses na função – Vaga temporária: 04 meses

PEDREIRO

Obra em Jequitibá (disponibilidade para ficar durante a semana na obra nos primeiros dias- Oferece Alojamento/Refeição)

Experiência: 06 meses na carteira – Vaga temporária: 04 meses

CONFERENTE

Recebimentos de produtos, coleta de amostras para analises, preenchimento de documentos e outras funções do cargo.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – Escala 6×2- Tarde/Noite

AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO

Fechar volume (strecht pallets, consolidar caixas, colocar fitas, etc.); realizar contagem de inventário do estoque; contar posições ocupadas no armazém carga e descarga de veículos.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental Completo – Escala 6×2- Tarde/Noite – Temporária: 06 meses

AÇOUGUEIRO

Receber e conferir carnes, organizar estoque na câmara fria, organizar balcão expositor de carne, repor mercadorias dentre outras funções em supermercado.

Experiência: 06 meses na carteira

INSTRUTOR DE INGLÊS

Atendimento a alunos em fase de aprendizado nas aulas de inglês, em níveis de aprendizados do básico ao avançado, fechamento de aula com desenvolvimento e melhorias apresentadas pelos alunos no decorrer das aulas, aplicação de prova, ministração de aulas dentro do método implantado na escola.

Ensino Médio Completo – Inglês Avançado – Horário: 16 as 21:00 (seg. a sex) – 8h às 12h (sábado)

CHURRASQUEIRO

Preparo da carne, assar e servir os clientes.

Experiência: 06 meses na função – Fundamental completo – CNH: A ou B

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO

Conhecimento da legislação aplicada à área; conhecimento sobre NR 33 e NR 35; habilidade com treinamentos. Disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios (Oferece Alojamento/refeição)

Não exige experiência – Curso na área completo

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico na área – Disponibilidade de horário – Vaga temporária: 06 meses

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico em Mecânica – Disponibilidade de horário – Vaga temporária: 06 meses

OPERADOR DE VEICULO INDUSTRIAL/EMPILHADEIRA

Disponibilidade de horário – Vaga temporária: 06 meses

Experiência: 06 meses na carteira e curso ou Curso recente (03 meses) -Ensino Médio Completo – CNH:B

CONDUTOR DE PROCESSO INDUSTRIAL

Experiência com liderança no setor de logística. Excel avançado, com habilidade em tabela dinâmica. Irá atuar com logística de transporte.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior Completo: Logística/Adm/Engenharia – Disponibilidade de horário – Vaga temporária: 06 meses

PINTOR DE AUTOS

Desejável experiência com pintura de autos, experiência com pintura industrial.

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade de horário – Vaga temporária: 06 meses

MECÂNICO DE VEÍCULOS A DIESEL

Realizar manutenção executando reparos, substituições, ajustando e lubrificando motor e peças anexas.

Experiência: 06 meses na carteira

AUXILIAR DE COZINHA

Auxiliar no preparo de alimentos; acompanhar do serviço de self service do refeitório; monitorar a quantidade de refeição da rampa; realizar a Higienização de alimentos, verduras e folhas; realizar a Higienização do refeitório e Higienização dos utensílios da cozinha. Realizar o preenchimento das documentações DT inerentes a função (temperatura durante distribuição, amostras, etc.). Auxiliar o supervisor nos documentos administrativos e controle de estoque.

Experiência: 06 meses na carteira – Escala 6×1 – Disponibilidade Horário

COZINHEIRO (A)

Utilizar os EPIs; Pré-preparo de alimentos: descongelar alimentos, higienizar alimentos, limpar carnes, aves, pescados e verduras, desossar carnes, aves e pescados; porcionar alimentos, marinar carnes, aves e pescados e elaborar massas e caldos; Preparação de alimentos: temperar de acordo com o método de cocção, controlar tempo de cozimento, aquecer alimentos avaliar sabor, cor e textura dos alimentos, preparar molhos; Finalização da preparação: montar alimentos de acordo com o prato, decorar os pratos, encaminhar alimentos para a rampa ou marmitex. Monitoramento da quantidade de refeição a ser servida; planejar rotina de trabalho e organizar os utensílios na cozinha; zelar pelos equipamentos e utensílios.

Experiência: 06 meses na carteira – Escala 12X36 – Noturno

