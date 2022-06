“O Sicoob, por intermédio do Instituto, dá um passo importante com a Semana do Cooperativismo – ela possibilitará compartilhar com a família Sicoob a importância de nossa instituição, que humaniza o relacionamento na prestação de serviços financeiros para nossos cooperados e comunidades onde atuamos”, afirma Marco Aurélio Almada, diretor presidente do Sicoob.

Durante a semana, serão várias ações, como workshops e palestras on-line, além de um espetáculo teatral sobre a história do cooperativismo no mundo, tudo orquestrado pelo Instituto Sicoob. “Acreditamos que a semana levará mensagens de positividade e cooperação para todo o país”, fala Luiz Edson Feltrim, superintendente do Instituto Sicoob.

De acordo com a coordenadora do Comitê de Investimentos Social Estratégico do Sicoob, Nábia Jorge, o Instituto Sicoob integra mais do que projetos. Ele conecta vidas, na esfera do cooperativismo. É uma das grandes vias para colocar em prática o propósito do Sicoob com impactos diretos e positivos nas comunidades. É o cooperativismo dinâmico e vivo”,

Cada cooperativa singular desenvolverá ações locais, filantrópicas e educativas. Na abertura, às 9h do dia 28.6, haverá uma Live com os Srs. Almada e Roberto Rodrigues, com moderação de Nábia Jorge, transmitida no canal do Youtube do Instituto Sicoob. Para conferir a programação na sua região, basta acessar: www.sicoob.com.br/semana-cooperativismo

Como serão sete dias de eventos, o Sicoob organizou os temas de cada data da seguinte forma:

• O que é o cooperativismo;

• Princípios e ramos do cooperativismo;

• Cooperativas de crédito;

• Cooperativismo e o impacto social;

• Cooperativismo e a atualidade;

• Dia C – conceitos e práticas

• Intercooperação

No primeiro e no último dia, haverá a apresentação da peça Familiarizar-te: vida, cultura e cooperação, pelo Espaço Sou Arte, no canal do YouTube ( https://youtu.be/fJY-J6UOaaE), às 19h. São 40 minutos de duração e a peça conta a história de uma pequena comunidade no interior do Brasil que, com inspiração em uma aldeia primitiva da África, muda sua realidade com base na solidariedade e cooperação.

Serviço

Semana do Cooperativismo

De 28 de junho a 05 de julho

Programação local: www.sicoob.com.br/semana-cooperativismo

Espetáculo de abertura

Familiarizar-te: vida, cultura e cooperação

Transmissão via Youtube do Espaço Sou Arte: https://youtu.be/fJY-J6UOaaE

28 de junho, às 19h, com 40 minutos de duração