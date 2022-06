24/06 Dia de São João: Dicas para uma mesa posta

O que seria das festas juninas sem os seus deliciosos pratos? A nova Campanha São João Tok&Stok, que traz estampas exclusivas feito por artista maranhense Romildo Rocha, quer inspirar os consumidores a montar uma bela mesa posta com receitas típicas memoráveis.

As cores, texturas e sabores da mesa posta de São João são um detalhe à parte, já que enchem os olhos antes mesmo de experimentarmos os quitutes e receitas. Por isso, montamos uma mesa completa para sua festa junina com os itens da linha Guarnicê, assinada por Romildo Rocha.

Dicas para montar sua mesa posta de São João

Use múltiplos centros de mesa

Por que ter apenas um item decorativo no centro da mesa se você pode ter vários? Além das tradicionais bandeirinhas e es tampas quadriculadas, você pode adicionar um vaso com galhos para decorar e ainda deixar um toque charmoso ao visual da mesa.

Abuse das cores

Estampas multicoloridas e tons vibrantes são muito bem-vindos na mesa posta de São João nas festas juninas. As toalhas, guardanapos, prato s, louças e até talheres podem variar em cores que vão deixar as comidas ainda mais atrativas.

Texturas sobre a mesa

Dê ainda mais vida à sua mesa posta de São João experimentando diferentes tecidos e materiais . Você pode usar cestos de palha, apoio de pratos ou panelas em madeira, folhagens, toalhas artesanais e peças de vidro e louças. Isso certamente vai criar um equilíbrio entre sutil e preciso.

Não esqueça do xadrez & o clima campestre

Uma tradição comum nas festas juninas do Sudeste é o uso do xadrez. Além das roupas, você pode levar a estampa para a mesa em toalhas, jogos americanos, guardanapos e outros detalhes que vão conferir à mesa o visual temático típico para a ocasião.

A força da regionalidade das festas juninas também é uma característica que você pode levar para sua mesa. Nesse cenário, você pode criar um clima rústico e campestre na própria mesa, usando elementos como a madeira, a palha e folhas secas na sua decoração.

Os produtos da Coleção São João Tok&Stok estão disponíveis a partir do dia 02 de junho, no e-commerce www.tokstok.com.br, no aplicativo Tok&Stok e nas 67 lojas físicas da marca (*), com preços variados.

www.edelman.com.br