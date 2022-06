Muito Treino: Marlon destaca importância de semana sem jogos para evolução do América no Brasileirão

Diferente dos rivais mineiros, o América não joga nesta semana pela Copa do Brasil. Sendo assim, o Coelho tem uma semana apenas de treinamentos visando o próximo jogo do Brasileirão, no sábado (25), diante do Flamengo, no Maracanã, às 19h. O lateral Marlon destacou a importância dessa semana para sequência do Brasileirão.