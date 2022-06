Atlético X Flamengo: ‘Mais um golaço do homem’: Hulk marca seu primeiro gol pelo Atlético na Copa do Brasil de 2022

Este é o 21° gol de Hulk nesta temporada, e o 57° com a camisa do Atlético. No ano passado, além de ser o goleador da Copa do Brasil, também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 19 tentos. Ao todo, foram 36 gols de Hulk na última temporada.

O segundo gol também teve participação do camisa 7. Aos nove minutos do segundo tempo, ele deu assistência para Ademir marcar o seu, cravando a vitória, por 2 a 1. No entanto, ele sabe que a partida de volta será difícil e detaca que não tem naga ganho.