No Maracanã: Fluminense x Cruzeiro: prováveis escalações, arbitragem e transmissão para jogo desta quinta

Na Série B, a Raposa vive excelente momento é líder do torneio. O Flu, que está na Série A, tem oscilado e venceu duas das últimas cinco partidas.

Provável escalação do Cruzeiro

Paulo Pezzolano relacionou 21 jogadores para a partida diante dos cariocas, mas terá desfalques no time titular. Neto Moura, que vem sendo utilizado como volante, está fora do jogo por já ter jogado a Copa do Brasil pelo Mirassol.

A ausência do jogador abre duas possibilidades para Paulo Pezzolano. Ele pode reforçar o meio com a presença de Fernando Canesín e Adriano ou optar por colocar um dos jogadores acima e também Daniel Jr, visando dar mais mobilidade no ataque.

Além de Neto Moura, o Cruzeiro não poderá contar com o atacante Jajá, que segue fora assim como o goleiro Gabriel Brazão e o meia João Paulo.

O provável time do Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; William Oliveira, Adriano, Fernando Canesín, Geovane, Matheus Bidu; Rafa Silva (Daniel Jr) e Edu.

Provável escalação do Fluminense

Do lado carioca, não há novidade entre os desfalques. Os dois jogadores indisponíveis são o zagueiro Luan Freitas, que está fora desde janeiro e o lateral Cris Silva, que também já estava fora em função de uma entorse.

Na última partida do Brasileirão, diante do Avaí, o atacante Germán Cano chegou a ser substituído sentindo dores na perna, mas foi reavaliado e está apto para o jogo. Também não há jogadores suspensos. O Flu deve contar com apoio grande da torcida que comprou mais de 30 mil ingressos.

O tricolor deve ir a campo com: ábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista, André, Nonato, Ganso, Luiz Henrique, Cano e Arias.

Arbitragem