Corpo de Bombeiros em Sete Lagoas realiza workshop sobre incêndios florestais

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), por meio da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, em Sete Lagoas, Realizou na tarde desta terça-feira (21/06), no prédio da ACI (Associação Comercial e Industrial de Sete lagoas), o primeiro workshop de “Preparação e Resposta aos Incêndios Florestais “. O workshop tem por objetivo a integração, a capacitação e o compartilhamento de conhecimentos entre os diversos agentes públicos e privados, imbuídos na missão de redução do risco de desastres e dos efeitos adversos ocasionados pelos incêndios florestais.

A escassez hídrica e o aumento da temperatura, combinados com o comportamento humano, vem tornando as temporadas de incêndios florestais cada vez mais severas. Desta forma o compartilhamento e difusão de conhecimento a respeito do incêndio florestal, contribui para a mitigação e combate a esse tipo de ocorrência no município de Sete Lagoas e se espalha às demais cidades da área de articulação da Cia Independente de Sete Lagoas. Atingindo assim, uma redução do índice de ocorrências relacionadas a este modal e também a outros como, atendimentos clínicos causados por poluição advinda das queimadas.

O evento contou com palestras do Comandante da 5ª Cia Ind BM, Major Ulisses, com vasta experiência na atividade bombeiro militar, do Chefe da Divisão de Ensino da Academia de Bombeiros Militar, Major Davi Lucas, especialista em incêndios florestais e com experiência internacional e do Comandante do 5º Pelotão de Meio Ambiente da PMMG, Tenente Élber, com vasta vivência em policiamento ambiental.

Redação com Ascom/5ª Cia.

Ind. BM Sete Lagoas