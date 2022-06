Boletim: Com 121 novos casos de Covid, mais de sete mil doses foram aplicadas no primeiro dia de vacinas em todas as unidades

Campanhas de vacinação contra Influenza e Sarampo terminam nesta sexta-feira, dia 24

Nesta quarta-feira, 22, Sete Lagoas chega a 37.655 casos de Covid-19 em Sete Lagoas desde o início da pandemia com a confirmação de mais 121 casos: 92 mulheres e 29 homens. São 778 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 18.054 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 413 pessoas em isolamento domiciliar, 36.555 casos curados e 66.497 testes negativos. Sem óbitos registrados hoje, são 681 óbitos por Covid até o momento.

Há dois internados em UTI, ambos de Sete Lagoas (um no Hospital Nossa Senhora das Graças e outro no Hospital Municipal), e 12 em enfermaria (oito no HNSG, três no Hospital Municipal e um na Unimed), sendo oito de Sete Lagoas, dois de Fortuna de Minas e dois de Pompéu. Oito dos internados tiveram testes positivos e seis aguardam exames. Além disso, há um paciente de Sete Lagoas internado em UTI neonatal no HNSG aguardando resultado de exame.

Vacinação contra a Covid

Desde esta terça-feira, 21, todas as vacinas contra a Covid passaram a estar disponíveis para pessoas a partir de 12 anos, tanto 1ª dose, 2ª dose, 3ª dose (1ª dose de reforço) e 4ª dose (2ª dose de reforço para pessoas a partir de 50 anos e profissionais de saúde) em todas as salas de vacinação do Município, de 08h às 16h, exceto as UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo, que vão até 18h30, sem agendamento prévio. Somente no primeiro dia de aplicações mais de sete mil doses foram aplicadas. “Muitas pessoas acharam que era um chamadão e em algumas unidades a vacina chegou até a acabar, mas foi reposta pouco tempo depois. Nada fora do normal para um primeiro dia. É importante que a população saiba que pode se vacinar em qualquer dia, mas que seja o quanto antes, assim que seu calendário vacinal permitir. Foram mais de sete mil doses aplicadas em um único dia nas unidades da Atenção Primária”, afirma o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

Vacinômetro

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 185.998 adultos e a 2ª dose em 177.221. Até o momento foram 5.915 aplicações de 1ª dose da Janssen, 15.191 crianças com 1ª dose e 9.025 com 2ª dose, com 84,9% da população com 1ª dose e 76,3% com 2ª dose, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 106.716 pessoas e a 2ª dose de reforço em 15.191 pessoas. Ao todo, 514.883 doses já foram aplicadas. Essas doses são as contabilizadas até 15 de junho, não levando em conta as mais de sete mil doses aplicadas nesta terça-feira, 21 de junho. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Testes de Covid

Todas as unidades de saúde do Município estão aptas a realizar o teste para a detecção de Covid. Ao ter sintomas gripais, o cidadão deve procurar uma das unidades de saúde e, após triagem, a critério do médico, poderá ou não ser solicitado o teste. “Lembrando que, em caso de demandas mais urgentes ou aos finais de semana e feriados, o cidadão pode procurar a UPA 24 Horas ou o Pronto Atendimento do Belo Vale”, esclarece a referência técnica da Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Tereza Rodrigues. O uso de máscara segue obrigatório em todas as unidades de saúde do município, públicas e privadas (hospitais, postos de saúde, clínicas, laboratórios, etc).

Gripe e Sarampo

As campanhas de vacinação contra Gripe e Sarampo para grupos prioritários seguem até 24 de junho. As doses estão disponíveis de 08h às 16h30 nas 19 salas de vacinação do município. Os grupos prioritários da vacina da gripe são idosos acima de 60 anos; trabalhadores da saúde; crianças de 6 meses a 5 anos incompletos; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente; integrantes das forças de segurança; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo; funcionários e população do sistema prisional. Documentos: identidade com foto (idosos), certidão de nascimento (crianças), comprovante da comorbidade ou deficiência, comprovante de vínculo empregatício na área (categorias profissionais) e comprovante de condição de grávida ou puérpera até 45 dias.

Já contra o Sarampo os públicos são crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da área da saúde, de 8h às 16h30, nos Centros de Saúde Santa Luzia, Santo Antônio, Várzea, São João, Orozimbo Macedo, Manoa, Montreal e Progresso; nas UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale e nos ESF CDI 1, Catarina, Esperança, Eldorado, Alvorada, Fazenda Velha e Barreiro. Documentos: Cartão Vacinal, CPF ou Cartão SUS.

Ascom/Prefeitura de Sete Lagoas