Entretenimento Social: 6º Park Day arrecadou 1,5 tonelada de alimentos

O CCZ contabilizou a doação de dez animais e a Assistência Social arrecadou 1,5 tonelada de alimentos.

Foram dois anos de espera, quase uma eternidade para os amantes do Sete Lagoas Park Day 6, mas o evento ocorreu nesse domingo, 19 de junho, na praça Dom Carlos Carmelo Mota (popular Praça da Feirinha) com atrações musicais, esportes, gastronomia, ações da Prefeitura de Sete Lagoas e entretenimento gratuito para toda a população.

De ocorrência anual desde 2015, o Sete Lagoas Park Day se popularizou como um dos eventos mais democráticos e plurais da cidade. Edições anteriores levaram mais de 7 mil pessoas para a Praça da Feirinha, onde o evento se originou com o objetivo principal de ocupação do local. E no último domingo não foi diferente. Um dos pontos altos do evento é o Tamborismo, em que dezenas de bateristas da cidade tocam uma mesma música, de forma sincronizada.

Desde então, o Park Day foi incorporando cada vez mais adeptos, bem como apoiadores, e passou a se configurar como um evento popular voltado para toda a família, com ambientes plurais que promovem o entretenimento e o acesso à cultura para a população. Além da ocupação do espaço público, o evento visa promover a interação dos sete-lagoanos com a produção cultural local, pois todas as atrações são de artistas independentes de vários estilos (Pop, Hip-Hop, MPB, Reggae, Rock, Eletrônico, Funk, Forró, entre outros) que carecem de espaços para a propagação de seus trabalhos autorais. O Park Day contou ainda com o melhor da gastronomia popular da já tradicional feirinha.

Ações da Prefeitura

Pela primeira vez a Prefeitura de Sete Lagoas apoiou o Park Day com cercamento (parceria com a Secretaria Adjunta de Cultura), dando mais segurança aos participantes, e também com ações sociais como Feira de Adoção de Animais (parceria com o Centro de Controle de Zoonoses/CCZ). Dez animais, entre cães e gatos, foram adotados. Ainda, arrecadação de alimentos não perecíveis e serviços dos CRAS e dos CREAS (parceria com a Assistência Social). No balanço final, um total de uma tonelada e meia de alimentos foi arrecadada, o que ajudará, em média, a cem famílias com cestas de 20 quilos cada. Em parceria com o Sicred, um “cantinho da leitura” fez a alegria da criançada.

O Park Day ainda contou com doação de mudas de plantas nativas (parceria com a Semadetur) e a final da 1ª Copa Municipal de Futsal Feminino, que ocorreu dentro do Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (parceria com a Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer). A adesão ao evento foi gratuita e sem restrição de faixa etária. “Foi a melhor edição do Park Day que eu já fiz. A Prefeitura nos ajudou bastante com o fechamento do espaço, dando mais segurança ao público. Espero que a Prefeitura continue nos ajudando nas próximas edições. Estamos de portas abertas para dar visibilidade às ações do Município, tanto com a feira de adoção do CCZ, quanto com as ações da Assistência Social, Saúde, Meio Ambiente, enfim, só tenho que agradecer por termos feito um evento tão bonito”, comentou o produtor Leo Guto.

Mais detalhes você pode conferir nas redes sociais: @setelagoasparkday no Instagram e no Facebook.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas