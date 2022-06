AMAV promove Seminário Novos Tempos, nesta quinta-feira (23)

A Amav – Associação dos Municípios da Microrregião Alto Rio das Velhas, realiza nesta quinta-feira, 23/06, às 12h30 no Auditório da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas (ACI), localizada à Rua Nicola Lanza, 140 – Centro, o Seminário Novos Tempos. Com palestras, serão explanados assuntos de interesse em comum dos municípios que compõem a associação. Foram convidados Prefeitos (as), Procuradores Municipais, Contadores e Secretários para o evento, que contará com a seguinte programação:

12:30 – Abertura

13:00 – A inexigibilidade de Licitação para Contratação de Advogado – O percurso legislativo e Jurisprudencial à luz das Leis 8.666/93 – 14.039/2020 – 14.133/2021 Reinaldo Belli – Mestre (UFMG) e Doutorando (USP) em Direito; Professor na FDCON – Advogado no Escritório Belli Advocacia

14:00 – BDMG Municípios Marcelo Ângelo de Paula Bonfim – Diretor Presidente Pós-Graduado em Direito Processual e Doutorado em Ciências Jurídicas Sociais, MBA em Gestão Pública MBA em Consultoria Empresarial.

14:30 – REURB-Regularização Fundiária Urbana Apresentação Drª Mila Corrêa da Costa – Diretora Geral da Agencia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – Agencia RMBH

14:45 – Apresentação Minas REURB Representantes SEDE

15:00 – Apresentação Procedimento REURB Drª Ana Cristina – CORI-MG 16:30 – Troca de Experiências e Dúvidas

17:15 – Encerramento

