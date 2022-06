Após reclamar da arbitragem, dirigentes do América vão à CBF e conversam com presidente da entidade

Marcus Salum, presidente do América SAF e Alencar da Silviera Júnior, presidente do América, estiveram com Ednaldo Pereira, presidente da CBF. Marcelo Aro, presidente da Federação Mineira de Futebol, também participou do encontro.

Procurado pela reportagem, Salum não entrou em detalhes sobre o que foi tratado na conversa. “Quando se visita a CBF, é de bom tom encontrar o presidente e foi isso que fizemos”, explicou. O clube registrou a reunião em suas redes sociais e reforçou o tom amistoso do encontro. Segundo apurou a reportagem, o clube considerou a conversa produtiva.