Otávio fala sobre encaixe com Allan no meio-campo do Atlético para duelo com o Flamengo

“Quando se coloca esses dois meio-campistas não tem que ter aquela característica só de defender ou atacar. Tem que diversificar na parte defensiva e ofensiva”, disse.

“Tem que ter a troca entre mim e Allan. Claro que, dentro da situação do jogo, varia com um ficando mais no ataque e outro segurando. A gente precisa se entender no campo. Tenho certeza que faremos um grande jogo em busca do objetivo, que é a vitória”, completou.

Jair, titular do meio-campo, lesionou a mão na partida diante do Flamengo, pelo Brasileiro. O jogador quebrou dois dedos e já passou por cirurgia. O atleta teve alta do hospital nesta terça-feira (21). Não há tempo estimado para seu retorno aos campos.

