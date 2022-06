Defesa Civil Municipal lança cartilha para orientar população sobre abalos sísmicos

Material já está disponível em versão digital e em breve será distribuído também em versão impressa

A Prefeitura de Sete Lagoas segue trabalhando para buscar uma resposta para os recentes abalos sísmicos que vêm afetando a região. Depois de encaminhar ofícios a centros sismológicos da Universidade de Brasília (UnB) e Universidade de São Paulo (USP), de solicitar o apoio da Defesa Civil Estadual e de criar um grupo de trabalho para avaliar os tremores (Portaria Nº 14.630/2022), agora a Prefeitura lança, por meio da Defesa Civil Municipal, uma cartilha contendo informações para a população sobre como se portar em caso de um evento mais forte.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Comandante Andrade, a cartilha é um dos instrumentos usados que tem por finalidade orientar a população para saber como agir antes, durante e após um abalo sísmico. “Na cartilha tentamos expor de forma clara e educativa, além da identificação de riscos, como identificar e corrigir trincas e rachaduras nas residências. Nela também fizemos uma comparação com situações semelhantes em outros municípios”, diz o comandante.

Andrade afirma ainda que o material já está disponível de forma digital no site da Prefeitura de Sete Lagoas e, em breve, terá também uma versão física, que está sendo impressa em uma gráfica. “Nossa expectativa é que a cartilha chegue ao maior número possível de pessoas na cidade. Além da versão digital, também iremos, em breve, distribuir uma versão impressa nos bairros com maior risco. Divulgue esta cartilha e compartilhe com seus amigos e familiares”, pede o coordenador da Defesa Civil Municipal.

Grupo de Trabalho

Para compor o Grupo de Trabalho, foram nomeados os membros Edmundo Diniz Alves, secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo; Sérgio Andrade de Carvalho Júnior, coordenador da Defesa Civil; Antônio Garcia Maciel, secretário municipal de Obras, Segurança, Trânsito e Transporte; Jonas Felisberto Dias, coordenador de Ordenamento Urbano; Sideny Goreth Gomes Abreu, superintendente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo; e Marcelo Sousa de Assumpção, professor de Geofísica da Universidade de São Paulo (USP). “Estamos em busca da instalação, em breve, de um sismógrafo remoto em Sete Lagoas, por meio da parceria com pesquisadores do Centro de Sismologia da USP ou do Observatório Sismológico da UnB. Assim, poderemos ter dados mais precisos e com base científica sobre os recentes tremores”, afirma o secretário e presidente do Grupo de Trabalho, Edmundo Diniz.

Para baixar a cartilha em PDF (3,5MB), clique NO LINK.

Ascom/ Prefeitura de Sete Lagoas