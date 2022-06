Sete Lagoas F.C. conquista 1ª Copa Municipal de Futsal Feminino promovida pela Prefeitura

Na disputa do 3º lugar, Caetanópolis levou a melhor diante do Unifemm/Democrata

Terminou em grande estilo a I Copa Municipal de Futsal Feminino, promovida pela Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer ( SMEL ). O Ginásio Poliesportivo Doutor Márcio Paulino (Ginásio Coberto) recebeu um ótimo público, que acompanhou dois jogos de altíssimo nível, na manhã do último domingo, 20 de junho.

No primeiro jogo, a decisão do 3° lugar e a vitória da equipe do Caetanópolis por 3 a 0 diante do Unifemm/Democrata. Logo depois, a grande final para decidir a campeã de 2022. Um jogo emocionante de viradas no placar e desempenho de técnica. Placar final: Sete lagoas F.C 4 X 3 Primavera / Sete Lagoas. A entrega dos troféus e medalhas ocorreu no palco do Park Day 6, evento que encheu a Praça Dom Carmelo Mota no último domingo.

“Nós estamos bastante orgulhosos do trabalho que foi feito. A Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer resgatou a força do esporte especializado e a força da mulher no esporte”, ressalta o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Frederighi Fonseca.

Seleção

Goleira: Jaqueline Cristina Bispo (Primavera F.C.)

Linha: Camila Emanuele de Freitas Correia (Caetanópolis), Franciele de Souza (Primavera F.C.), Joana Carmita Santos Chaves (Unifemm/Democrata) e Natália Maria Santos Vitor (Sete Lagoas FC).

A programação do esporte especializado continua em Sete Lagoas no próximo final de semana. Na manhã do domingo, 26, tem o amistoso das atléticas de futsal e handebol na quadra anexa do Campo do Serrinha (R. Huracan, 523, bairro Nossa Senhora do Carmo II).

por Ascom