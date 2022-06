Grupo Impacto de Dança se apresenta em Sete Lagoas nesta sexta-feira, 24, com apoio da Prefeitura

O grupo da cidade de Viçosa já se apresentou em diversos municípios da Zona da Mata e estará pela primeira vez em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (Smeec) – em parceria com o Governo de Minas Gerais, traz para a cidade o Grupo Impacto de Dança, com o novo trabalho Yoté Como-Unidade. O CAIC – Escola Municipal Professor Galvão receberá o espetáculo no dia 24 de junho em duas apresentações: às 10h e às 14h30, com entrada franca. O grupo, da cidade de Viçosa, já se apresentou em diversos municípios da Zona da Mata e estará pela primeira vez em Sete Lagoas. Alunos das oficinas de dança do CAIC farão a abertura do evento, que também contará com rodas de conversa após as apresentações.

No espetáculo, os bailarinos se aproximam do público em uma interação divertida e empolgante. Direcionado ao público infanto-juvenil, o espetáculo também cativa o público adulto. A obra propõe ainda reflexões sobre a vida, as comunidades e os jogos, temas que se encontram em cena. A força dos bailarinos do grupo ganha referências das décadas de 70 e 80 no ritmo, estilo de dança e na estética dos figurinos.

Patrícia Lima, que divide a direção geral e artística do espetáculo, juntamente com Lidiane Jacinto, destaca o sentimento de poder voltar o contato com o público. “É uma alegria poder reencontrar o público após as restrições causadas pela pandemia, com uma proposta diferente do que o Impacto sempre realizou, trazendo mais leveza para o palco e produzindo novas sensações, o que neste momento de retorno às atividades artísticas se torna imprescindível para quem resiste com arte e cultura às intempéries vividas”, ressalta.

YOTÉ

O nome da obra é inspirado em um jogo de tabuleiro jogado no continente africano. Esse é um jogo de estratégias. Para vencer, é preciso exercitar o raciocínio rápido, a criatividade e a observação. Cada jogada pode mudar repentinamente o rumo da partida. O espetáculo provoca o público a buscar semelhanças entre as estratégias para vencer nos jogos e na vida. Trata-se de ocupar espaços, contar com o outro e compartilhar as experiências. O espetáculo do Grupo Impacto de Dança é parte do Projeto do Instituto ASAS – Manutenção dos corpos artísticos, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Mais informações pelo telefone (31) 97300-6376.

Ascom/Prefeitura de Sete Lagoas