Foi publicado, no dia 15/06/22, o edital 5/2022 que trata do certame para contratação de estagiários no âmbito do Ministério Público Federal em Minas Gerais.

A Procuradoria da República no município de Sete Lagoas participará do concurso 2022.

As inscrições inciaram às 12h do dia 20/06/2022 e irão até às 17h do dia 05/07/2022.

Informações na íntegra podem ser acessadas no portal: http://www.mpf.mp.br/mg/estagie-conosco