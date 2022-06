Reajuste na Cemig: Conta de luz vai ficar 5,22% mais cara em Minas Gerais a partir desta quarta-feira

De acordo com a Aneel, o reajuste poderia ser ainda maior e já considera a devolução de créditos tributários, recolhidos a maior pelas prestadoras. Para a Cemig, os referidos créditos totalizam R$ 2,81 bilhões e resultam numa redução de -15,20% no índice de reajuste tarifário da distribuidora.

Em nota, a Cemig informou que nos dois últimos anos a empresa não reajustou suas tarifas e alegou que apenas uma pequena parcela da tarifa é lucro da companhia e a maior parte do que o consumidor paga são impostos cobrados sobre a energia elétrica.

A Cemig é uma empresa de capital aberto, controlada pelo governo de Minas Gerais, que é o seu maior acionista. De acordo com os relatórios de resultados da empresa – que engloba outras empresas e subsidiárias – a Cemig teve um lucro líquido de R$ 1,46 bilhão no primeiro trimestre de 2022, contra um lucro de R$ 422 milhões no mesmo período de 2021.

“Do valor cobrado na tarifa, apenas 23,1% ficam na Cemig Distribuição e se destinam a remunerar o investimento, cobrir a depreciação dos ativos e outros custos. Os demais 76,9% são utilizados para cobrir encargos setoriais (16,1%), tributos pagos aos Governos Federal e Estadual (27,3%), energia comprada (26%), encargos de transmissão (7%) e receitas irrecuperáveis (0,5%)”, informaram.

