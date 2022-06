Biblioteca Pública Municipal sedia lançamento e relançamento de livros de servidores efetivos

Amor pela Metade, de Rubens Silva, e Sincronicidade, de Lourdes Faria, estão programados para os dias 23 e 27 de junho

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Smeec) – apoia dois eventos de lançamento e de relançamento de livros de dois servidores efetivos do Município esta semana: o professor Rubens Silva e a técnica em Educação Lourdes Faria. Os eventos serão na Biblioteca Pública Municipal, quinta-feira, 13, e segunda-feira, 27, ambos às 20h.

Sincronicidade

Desde adolescente, Lourdes Faria já era amante da escrita, pois acreditava que, através dela, deixa a nossa imaginação fluir quando se escreve biografias, diários e as mais lindas histórias. A servidora sonhava em lançar um livro e poder contribuir, por meio da escrita, para que as pessoas possam refletir sobre suas vidas e, assim, se abrir para novas possibilidades.

“Escrever é algo mágico, sempre gostei e escrevia mensagens, desabafos, enfim, todas as vezes que a inspiração me vinha, parava e escrevia. O texto Magia, por exemplo, foi escrito de frente para a Lagoa Paulino, no centro. Como escrevi! Sentei em um banco de frente à lagoa, fiquei apreciando a água que se movimentava em minha direção trazendo ondas causadas pelo vento. E foi assim que o texto criou vida. As palavras vinham e eu as colocava no papel”, comenta Lourdes.

Autora

Maria de Lourdes Faria tem 59 anos, é divorciada e não tem filhos. Natural de Belo Horizonte, mas criada em São Paulo, seus pais são de Pompéu. A servidora é formada em Letras, Psicanálise e, atualmente, está graduando em Terapias Integrativas e Complementares. Trabalha na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Amor Pela Metade

Já o livro Amor Pela Metade, do professor Rubens Silva, retrata a leviandade levada ao extremo em uma relação intensa, cheia de expectativas, de decepções e de reencontros apimentados, de tirar o fôlego. O sentimento de Mateus por Marisa sofre profundamente numa sequência de acontecimentos que fazem Mateus cada vez mais perdido de amor por uma garota que corresponde entre quatro paredes, mas que tem muita dificuldade para assumir diante de uma comunidade cristã, repleta de pessoas de convicções discutíveis.

“O amor insiste, porém, sem o compartilhamento necessário para a felicidade mútua. Mateus, um homem maduro, que havia desistido do amor, mas que encontrou Marisa, menina de sorriso enigmático, porém de uma leviandade que desmorona a vida de um homem que encontrou uma bela mulher, mas que se apaixonou pela sua alma”, destaca o escritor.

Autor

Rubens Silva é locutor esportivo e professor. Filho de lavrador, chegou à cidade só aos 12 anos, quando pôde ingressar na escola regular, alicerce para que pudesse atingir uma razoável formação acadêmica, onde se destaca: Mestre em Administração, Especialista em Engenharia de Produção e Marketing, Bacharel em Administração Pública e Licenciado em Letras, além de se especializar-se em Redação, Inglês e Espanhol.

SERVIÇO

Relançamento do Livro Sincronicidade

Autora: Lourdes Faria

Local: Biblioteca Municipal

Data: quinta-feira, 23 de junho, 20h

Lançamento do Livro Amor pela Metade

Autor: Rubens Silva

Local: Biblioteca Municipal

Data: segunda-feira, 27 de junho, 20h