Mancini começa a montar América para jogo diante do Flamengo

O treinador terá ‘reforços’ para a partida do final de semana. O goleiro Jailson, retornando de lesão e o meia Alê, suspenso, não foram a campo na derrota contra o Fortaleza e estão disponíveis.

Mancini também espera contar com outros dois nomes que podem pintar no time titular: o meia Matheusinho e o atacante Paulinho Boia. O treinador falou, em coletiva, que espera contar com os jogadores durante a semana de preparação.

Iago Maidana é um nome que deve continuar no Departamento Médico. O zagueiro, que vinha sendo titular, sofreu uma lesão no pé em jogo diante do Corinthians, no dia 1 e fica fora por mais um mês e meio.

O América vai em busca da vitória para espantar a má fase no Brasileirão. O Coelho está na 16ª posição do Brasileiro, com 15 pontos – um a mais do que o Goiás, primeiro time na zona de rebaixamento.

