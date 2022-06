Motorista do App Uber de Sete Lagoas está desaparecido

Kerley Silva Araújo é morador do bairro Bela Vista

Está desaparecido Kerley Silva Araújo, motorista do App Uber em Sete Lagoas, que trabalha em um veículo Onix de cor prata.

Ele é morador do bairro Bela Vista e seu automóvel teria sido registrado passando em um radar de Divinópolis. Em contato com Mateus ele informou que essa notícia não foi confirmada, até o momento.

Segundo informações divulgadas nas redes sociais, não há notícias dele desde as 4h50min de domingo (19) e a família de Kerley está desesperada à sua procura.

Quem tiver alguma informação que ajude a encontrar Kerley Araújo favor entrar em contato com o telefone (31) 9 7167-4430 (falar com Mateus) ou com a Polícia Militar (PM) pelo número 190.

Matéria em atualização

Redação com Setelagoas.com.br