Rede de drogarias recebe doações para Campanha do Agasalho 2022

Até 30 de junho, as lojas da rede arrecadarão itens de inverno para instituições de Belo Horizonte e interior do estado

As baixas temperaturas registradas neste outono em Minas Gerais são um convite ao povo mineiro para exercitar a solidariedade. Levando adiante esse espírito humanitário, a Drogarias Pacheco apoiará a Campanha do Agasalho 2022, disponibilizando pontos de arrecadação em 76 de suas unidades no estado, até 30 de junho.

Em parceria com o projeto Sistema Solidário – criado pelo Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, além do Transforma BH e Tio Flávio Cultural – a Drogarias Pacheco contará com o apoio de empregados e do público em geral para arrecadar roupas, meias, mantas e cobertores em bom estado. As doações serão destinadas a instituições de Belo Horizonte e do interior de Minas Gerais.

Para fazer a sua doação na Drogarias Pacheco, basta comparecer a um dos pontos de arrecadação distribuídos pelo estado: 35 unidades em Belo Horizonte, além de lojas em Barbacena, Betim, Caratinga, Curvelo, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Itaúna, João Monlevade, Juiz de Fora, Lagoa Santa, Manhuaçu, Montes Claros, Muriaé, Nova Lima, Santos Dumont, São João Del Rei, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Timóteo, Ubá, Venda Nova e Vespasiano.

Acesse o link e confira o endereço da unidade mais próxima de você: https://www.drogariaspacheco.com.br/institucional/nossas-lojas

Sobre o Grupo DPSP

Com a missão de proporcionar qualidade no atendimento, cuidados com a saúde e bem-estar a todos, o Grupo DPSP nasceu em 2011 e conta com as redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo. A companhia é um dos principais players do varejo farmacêutico com aproximadamente 1.400 lojas em 8 estados do Brasil, além do Distrito Federal. Hoje, o Grupo DPSP atende seus clientes em lojas físicas, e-commerce, televendas e aplicativo. As marcas Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo levam em seu DNA uma história de confiança e credibilidade no mercado nacional da saúde, preocupando-se constantemente em oferecer excelência em seus processos e a garantia da satisfação do consumidor.

Assessoria de Imprensa Grupo DPSP – Ideia Comunicação