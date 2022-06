Deputado Douglas Melo quer que Serra Santa Helena seja patrimônio da humanidade

Projeto foi enviado ao Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

A Serra Santa Helena, cartão postal de Sete Lagoas, pode receber o título de patrimônio da humanidade pela Organização das Nações Unidas. O pedido foi feito pelo deputado Douglas Melo. Especialistas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN irão avaliar o projeto encaminhado pelo parlamentar.

“A Serra Santa Helena é o maior marco de Sete Lagoas, vou além, a Serra representa nossa microrregião. É uma potência natural, rica na flora e fauna, possui uma riqueza hídrica imensurável, é parte significativa da nossa cultural e do lazer. Muito além da devoção a Santa Helena, a capela é a materialização de parte da história de Minas em nossa cidade. Sete Lagoas merece o reconhecimento, será uma honra para todos nós. Vamos aguardar a analise técnica, mas já garanto que nossa Serra preenche os requisitos necessários para ser indicada ao título de Patrimônio Mundial Cultural e Natural.” disse o deputado Douglas Melo.

De acordo com a classificação da UNESCO, o Patrimônio Cultural é composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham valor histórico, arqueo-lógico, científico, etnológico ou antropológico. Incluem obras de arquitetura, escultura e pintura monumentais ou de caráter arqueológico, e, ainda, obras isoladas ou conjugadas do homem e da natureza. São denominadas Patrimônio Natural as formações físicas, biológicas e geológicas excepcionais, habitadas por espécies de animais e vegetais ameaçadas e áreas que tenham valor científico, de conservação ou estético excepcional e universal.

Ascom/ Douglas Melo