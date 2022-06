IVECO volta a contratar e registra maior crescimento no acumulado do ano

Uma das poucas montadoras que não parou a produção desde o início da pandemia, em 2020, a IVECO registrou crescimento sustentável de 62% nos emplacamentos entre janeiro e maio deste ano, em relação a igual período de 2021, contra uma queda de 2% do mercado total de pesados, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Com isso, a IVECO, montadora que mais cresce no Brasil, segue mantendo o ritmo de produção no complexo industrial de Sete Lagoas (MG) com a abertura de mais 250 vagas temporárias para a manufatura. Recentemente, a montadora completou um ciclo de contratações de 1 mil funcionários, que entraram na empresa entre o final de 2020 e o começo de 2021. Nessas contratações, contam colaboradores da área de produção e executivos para áreas estratégicas na América Latina.

“Estamos crescendo em um cenário bastante desafiador. Isso é fruto do trabalho impecável da nossa equipe e de uma estratégia robusta que envolve o aprimoramento do portfólio de produtos e de serviços, novas tecnologias e expansão da rede de atendimento”, diz Marcio Querichelli, presidente da IVECO para a América Latina.

O incremento do quadro de colaboradores demonstra o foco da empresa não somente na qualidade dos produtos, mas em seu time. Recentemente premiada pela consultoria global Great Place to Work (GPTW), a IVECO, por meio do Iveco Group, recebeu o selo de certificação que a torna uma das empresas brasileiras com um ótimo clima organizacional de trabalho.

“Essa conquista demonstra a preocupação que temos em proporcionar um ambiente de trabalho adequado, que permita que cada um possa alcançar seu máximo potencial”, completa Querichelli.

Destaque também para os investimentos que a empresa vem fazendo para a formação e qualificação de mão de obra em parceria com o SENAI de Sete Lagoas (MG). A iniciativa tem como objetivo formar e treinar profissionais qualificados com competências técnicas e comportamentais relevantes para a marca e o mercado de trabalho como um todo, compondo um banco de candidatos qualificados para futuras oportunidades de emprego na região.

