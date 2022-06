No domingo, 19, foi noticiado via rede rádio, que um veículo havia sido tomado de assalto na área Central de Sete Lagoas. A equipe Patran e demais viaturas deslocaram em apoio e localizaram o veículo no bairro Cidade Deus.

Juntamente com um simulacro de arma de fogo que fora utilizado no roubo do referido veículo e em um outro delito ocorrido em sequência, na região do Verde Vale. Um Veículo recuperado, simulacro de arma de fogo e autor foi preso.

Ascom/PM