Sine em Sete Lagoas tem vagas de trabalho para vendedor, cozinheiro e várias outras. Confira, nesta segunda (20)

O ATENDIMENTO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VAGAS DE EMPREGO) SERÁ REALIZADO SOMENTE ATRAVÉS DE AGENDAMENTO PRÉVIO NO SITE:

www.mg.gov.br/agendamento – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Vendedor(a): venda de móveis, experiência nesse segmento será diferencial.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

Auxiliar de Limpeza: executar conservação e limpeza das dependências internas e externas da empresa, fazer café.

Experiência: 06 meses na carteira

Cozinheiro (a): atuar em cozinha industrial

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental Completo – Escala:12×36

Empregada Doméstica: realizar a limpeza e organização do apartamento, lavar, passar, cozinhar e ajudar no cuidado de um bebê de 01 ano.

Experiência: 06 meses na carteira

Vendedor Externo: venda para os clientes já cadastrados, captação de novos clientes no ramo de sorveteria.

Experiência: 06 meses na função – CNH:A – Ensino Medio Completo

Borracheiro: executar serviços de montagem e desmontagem de pneus novos e reformados.

Não exige experiência

Auxiliar de Mecânico: obra em Jequitibá (disponibilidade para ficar durante a semana na obra nos primeiros dias- Oferece Alojamento/Refeição)

Experiência na função – Vaga temporária: 04 meses

Auxiliar de Pedreiro: obra em Jequitibá (disponibilidade para ficar durante a semana na obra nos primeiros dias- Oferece Alojamento/Refeição)

Experiência: 06 meses na função – Vaga temporária: 04 meses

Pedreiro: obra em Jequitibá (disponibilidade para ficar durante a semana na obra nos primeiros dias- Oferece Alojamento/Refeição)

Experiência: 06 meses na carteira – Vaga temporária: 04 meses

Conferente: recebimentos de produtos, coleta de amostras para analises, preenchimento de documentos e outras funções do cargo.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – Escala 6×2- Tarde/Noite

Auxiliar de Armazenamento: fechar volume (strecht pallets, consolidar caixas, colocar fitas, etc.); realizar contagem de inventário do estoque; contar posições ocupadas no armazém carga e descarga de veículos.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental Completo – Escala 6×2- Tarde/Noite – Temporária: 06 meses

Açougueiro: receber e conferir carnes, organizar estoque na câmara fria, organizar balcão expositor de carne, repor mercadorias dentre outras funções em supermercado.

Experiência: 06 meses na carteira

Instrutor de Inglês: atendimento a alunos em fase de aprendizado nas aulas de inglês, em níveis de aprendizados do básico ao avançado, fechamento de aula com desenvolvimento e melhorias apresentadas pelos alunos no decorrer das aulas, aplicação de prova, ministração de aulas dentro do método implantado na escola.

Ensino Médio Completo – Inglês Avançado – Horário: 16 as 21:00 (seg. a sex) – 08 as 12:00 (sábado)

Ajudante de Pátio: serviço braçal carregamento de caminhão de madeira.

Experiência com serviço braçal

Vaga exclusiva Pessoas com Deficiência-PCD

Operador de Produção/Retalhador de carne: atuar em frigorifico

Disponibilidade de horário (Manhã/tarde/noite) – Exclusiva Pessoas com Deficiência

Churrasqueiro: preparo da carne, assar e servir os clientes.

Experiência: 06 meses na função – Fundamental completo – CNH: A ou B

Auxiliar de pedreiro

Experiência: 03 meses na carteira – Contrato Intermitente- Previsão Duração da obra: 01 ano

Armador:

Experiência: 03 meses na carteira – Contrato Intermitente- Previsão Duração da obra: 01 ano

Carpinteiro:

Experiência: 03 meses na carteira – Contrato Intermitente- Previsão Duração da obra: 01 ano

Pedreiro

Experiência: 03 meses na carteira – Contrato Intermitente- Previsão Duração da obra:01 ano

Consultor de Vendas: vendedor (a) interno, vendas de pneus e serviços automotivos

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH B

Técnico Segurança do Trabalho: conhecimento da legislação aplicada à área; conhecimento sobre NR 33 e NR 35; habilidade com treinamentos. Disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios ( Oferece Alojamento/refeição)

Não exige experiência – Curso na área completo –

Empregada Domestica: realizar todos os afazeres domésticos e cozinhar.

Experiência: 06 meses na carteira – Necessário saber cozinhar

Eletricista de manutenção industrial:

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico na área – Disponibilidade de horário – Vaga temporária: 06 meses

Mecânico de Manutenção Industrial:

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico em Mecanica – Disponibilidade de horário – Vaga temporária: 06 meses

Operador de veiculo Industrial/Empilhadeira: disponibilidade de horário – Vaga temporária: 06 meses

Experiência: 06 meses na carteira e curso ou Curso recente (03 meses ) -Ensino Médio Completo – CNH:B

Condutor de Processo Industrial: experiência com liderança no setor de Logística. Excel avançado, com habilidade em tabela dinâmica. Irá atuar com logística de transporte.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior Completo: Logística/Adm/Engenharia – Disponibilidade de horário – Vaga temporária: 06 meses

Pintor de autos: desejável experiência com pintura de autos, experiência com pintura industrial.

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade de horário – Vaga temporária: 06 meses

Mecânico de Veículos a Diesel: realizar manutenção executando reparos, substituições, ajustando e lubrificando motor e peças anexas.

Experiência: 06 meses na carteira –

Auxiliar de Cozinha: Auxiliar no preparo de alimentos; acompanhar do serviço de self service do refeitório; monitorar a quantidade de refeição da rampa; Realizar a Higienização de alimentos, verduras e folhas; realizar a Higienização do refeitório e Higienização dos utensílios da cozinha. Realizar o preenchimento das documentações DT inerentes a função (temperatura durante distribuição, amostras, etc). Auxiliar o supervisor nos documentos administrativos e controle de estoque.

Experiência: 06 meses na carteira – Escala 6×1 – Disponibilidade Horário

Cozinheiro (a): Utilizar os EPIs; Pré-preparo de alimentos: descongelar alimentos, higienizar alimentos, limpar carnes, aves, pescados e verduras, desossar carnes, aves e pescados; porcionar alimentos, marinar carnes, aves e pescados e elaborar massas e caldos; Preparação de alimentos: temperar de acordo com o método de cocção, controlar tempo de cozimento, aquecer alimentos avaliar sabor, cor e textura dos alimentos, preparar molhos; Finalização da preparação: montar alimentos de acordo com o prato, decorar os pratos, encaminhar alimentos para a rampa ou marmitex. Monitoramento da quantidade de refeição a ser servida; Planejar rotina de trabalho e organizar os utensílios na cozinha; Zelar pelos equipamentos e utensílios.

Experiência: 06 meses na carteira – Escala 12×36 – Noturno

UAI/SINE