Atualização: Turi garante transporte neste sábado para Silva Xavier

Criminosos colocaram fogo em um ônibus da empresa Turi, em Silva Xavier, zona rural de Sete Lagos, na noite desta sexta-feira (17), e deixaram um bilhete.

Os criminosos invadiram o ônibus, pediu para todos saírem do interior do veículo e atearam fogo.

Logo em seguida eles deixaram um bilhete com o motorista. Veja o que diz o documento abaixo:

Bilhete deixado pelos criminosos

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate às chamas.

A Polícia Militar e peritos da Polícia Civil estiveram no local.

Transporte

Moradores da comunidade manifestaram preocupação, com relação ao transporte neste sábado. A gerência da Turi garantiu. que oz horários de atendimento serão mantidos normalmente a partir das 6h.

Ameaça

Segundo informações o presídio também já realiza diligências a respeito do bilhete, deixado pelos criminosos, que fazem novas ameaças. A situação pode ter ligação com a transferência de presos, para outras unidades prisionais, que aconteceram há mais tempo e com isto provocado articulações dentro do presídio de Sete Lagoas.

Redação com Tecle Mídia