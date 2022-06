1º Campeonato interno de peteca do Clube Náutico

O 1º Campeonato Interno de Peteca 2022 do Clube Náutico, teve início no dia 24 de maio de 2022, tendo seu ponto culminante no dia 05 de junho com o encerramento e premiação.

As quadras de petecas do ginásio coberto do clube foram palco de grande espetáculo. Embora os jogos tenham sido acirrados, todos os atletas agiram e conduziram o campeonato com respeito e harmonia, onde a empatia e amizade deram a tônica do evento.

Destaque para as parcerias com as empresas: Solar Nog Engenharia e Paty Torres Ateliê de Bolos que contribuíram grandemente para o sucesso do evento.

Confira abaixo as categorias e os respectivos campeões:

Categoria Veteranos:

Dupla Campeã: Simplício Gonçalves Neto e Paulo Giovane de Almeida

Categoria C:

Dupla Campeã: Petherson Carvalho e Carvalho e Gilberto Fonseca Teixeira Júnior

Dupla Vice-Campeã: Mateus Lima/Ernane Patrocínio

Categoria A/B – Taça Ouro:

Dupla Campeã: Herberson Carlos Gontijo (Dida) e Carlos Jourdan Rocha Menezes (Birú)

Dupla Vice-Campeã: Renan Luiz de Souza e Denis Roberto Tavares

Categoria A/B – Taça Prata

Dupla Campeã: Gilberto Luiz dos Santos Júnior e Hudson da Silva Abreu

Dupla Vice-Campeã: Wagner Alves Maia e Felipe Avelar Oliveira

Atleta Mais Experiente: Luíza Irani Lima

Atleta mais Novo: Arthur Gabriel Freitas Carvalho

Homenagens:

Atleta Destaque: Gilberto Luiz Dos Santos Júnior

Homenagem Especial para as atletas:

Bruna Nogueira Teixeira e Rosiléa Aparecida César Verçosa, por disputarem uma categoria predominantemente masculina.

Fair Play:

Arthur Gabriel Freitas Carvalho e José Aílton Gonçalves.