Quarta morte por raiva humana é confirmada em MG; novo caso está sendo investigado

Criança de 4 anos morreu no dia 28 de maio. No total, já são quatro casos confirmados e um descartado da doença; outro está em investigação

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou nesta sexta-feira (17) que a morte de uma criança de 4 anos da zona rural de Bertópolis, no Vale do Mucuri, foi causada pelo vírus da raiva humana. Trata-se do quarto caso confirmado da doença neste ano.