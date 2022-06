Dia da Mídia é comemorado com aumento da midiatização da educação, especialista comenta

Não há como negar que a mídia entrou de vez na rotina pedagógica das escolas. Seja com o aumento de ‘influencers’ compartilhando seus estudos, seja na adesão histórica da população às matrículas para estudo remoto, os efeitos da educação midiatizada são irreversíveis, é o que afirma Alfredo Freitas, que é especialista em educação e tecnologia com 20 anos de experiência.

Nesta terça-feira (21), será comemorado o dia da Mídia. Nunca antes na história o processo de midiatização foi tão intenso como atualmente. A pandemia acelerou a aderência da mídia em diversos setores da sociedade, mas em um deles o efeito é irreversível: Na educação. Instituições de ensino brasileiras seguem a lógica adotada em outros países e passaram a implementar atividades em modelo híbrido de ensino (junção de ferramentas do ensino online e presencial) no currículo escolar. Plataformas digitais, aplicativos e games educacionais que foram incorporados pelas escolas e universidades com o ensino remoto seguirão sendo utilizados no futuro.

É o que pondera o especialista em educação e tecnologia, Alfredo Freitas, que tem 20 anos de experiência e dirige a universidade americana totalmente online Ambra University. Ele acredita que a pandemia forçou o uso da tecnologia e acelerou transformações nas salas de aula e nas metodologias do ensino em todo o mundo. O que para ele é irreversível e já trouxe no curto prazo o perfil mais híbrido à educação mundial.

Educação Híbrida e Conectada“Há mais de 10 anos formamos em português e online brasileiros interessados em obter o diploma americano remotamente. Ao longo desse tempo pudemos experimentar diversas ferramentas digitais para aprimorar o processo metodológico e de aprendizagem. É muito bom observar que as escolas e universidades presenciais estão perdendo o antigo preconceito e aderindo às novas tecnologias para melhorar o ensino”, afirma Alfredo Freitas.

Pesquisa recente com Dirigentes Municipais de Educação em todo Brasil, em mais de 4.472 municípios do país mostrou que 96% destes municípios (77% do total), já aplicam recursos do ensino remoto para ajudar na recomposição pedagógica do ensino durante a Pandemia.

“Recursos como videoaulas gravadas, plataformas online para interação, aulas online e ao vivo, além de outras ferramentas online estão ajudando as escolas e universidades brasileiras a manter a qualidade do ensino durante o período de pandemia quando não podíamos ter aulas presenciais. O ensino via internet é irreversível, inclusive por que já está se adaptando às salas de aula”, explica Freitas.

*Alfredo Freitas é pós-graduado em ‘Project Management’ pela Sheridan College no Canadá, graduado em Engenharia de Controle e Automação e Mestre em Ciências, Automação e Sistemas, pela Universidade de Brasília. O renomado profissional tem 20 anos de experiência em Tecnologia e Educação. É atualmente Diretor de Educação e Tecnologia da Ambra University. A Universidade americana é credenciada e tem cursos reconhecidos pelo Florida Department of Education (Departamento de Educação da Flórida) sob o registro CIE-4001. Além disso, a universidade conta com histórico de revalidação de diplomas no Brasil.