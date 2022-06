Quintal do Boi da Manta realiza a oficina gratuita, “Boi Cirandado”

Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita, “Boi Cirandado”, abordando a “Brincadeira do Boi” e a composição folclórica deste importante folguedo de nossa região. O projeto é destinado às pessoas acima de 14 anos, incluindo pessoas com deficiência auditiva; professores da rede privada e pública e demais pessoas que queiram adquirir conhecimento sobre a tradição do Boi da Manta, formando mantenedores da tradição do cortejo do Boi da Manta.

A carga horária será de 72 horas, divididas em três módulos com dois encontros semanais e presenciais, que serão realizados na sede da Associação Cultural Boi da Manta. A oficina será ministrada pelo contador de histórias e folclorista Paulinho do Boi, pelo músico e sonoplasta Rafa Martins, pelo músico mestre Saúva e por Luciana Corrêa, que será a intérprete de LIBRAS das aulas. O projeto também conta com a produção executiva da produtora Cláudia Cristina.

As inscrições vão até o dia 26 de junho de 2022 e o início da oficina será no dia 04 de julho de 2022, com encerramento previsto para o início do mês de outubro, tendo como facilitadores, Paulinho do Boi, Rafa Martins, Mestre Saúva e Luciana Corrêa. O projeto conta com o apoio da Associação Cultural Boi da Manta e patrocínio do Governo de Minas, através do Fundo Estadual de Cultura.

Módulos:

• JULHO

Expressões Folclóricas – Prof. @paulinho.boi

⏱Segunda e Quarta – 18h30 as 21h00

• AGOSTO

Música – Prof. @sauvacarlos

⏱Quarta e Quinta – 18h30 às 20h00;

Sábado – 9h00 às 10h30;

• SETEMBRO

Teatro Popular – Prof. @rafamartinsrb

⏱ Segunda – 19h30 às 21h30

Sábado – 08h00 às 12h00

OFICINA “BOI CIRANDADO”

Inscrições abertas até o dia 26/07 através do link:

https://forms.gle/nkDyrMHe6tqpAMqY7

Público-alvo: pessoas acima de 14 anos, incluindo pessoas com deficiência auditiva; professores da rede privada e pública e demais pessoas que queiram adquirir conhecimento sobre a manutenção do folguedo do Boi da Manta.

Informações: (31) 99201-7067 (Paulinho do Boi)

Com informações de Ascom Quintal Boi da manta