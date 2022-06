Passando a Limpo: Empremed e Laboratório Biocenter vivem nova fase com parceria de sucesso

O Passando a Limpo recebeu, nesta sexta-feira (17) dois representantes de empresas de saúde de Sete Lagoas que montaram uma parceria de sucesso: o diretor da Empremed Clínica Médica Ildeu Roberto; e a diretora do Laboratório Biocenter Andreia Vieira.

A Empremed Clínica Médica, apesar mais de 20 anos de experiência, passou há pouco tempo por uma reestruturação: agora atuando apenas como uma rede de atendimento médico, ela abrange diversos planos de saúde atendidos em Sete Lagoas e região. Com esta retomada, o grupo, como salientado por Ildeu Roberto, ganhou corpo e fortaleceu seu atendimento, tendo diversas especialidades, reforçando sua referência na cidade.

“Desde o dia 1º (de junho) estamos com atendimento 24h de plantão com pediatria. Somos o único de Sete Lagoas”, comenta o diretor da Empremed Clínica Médica.

O Laboratório Biocenter também passou por uma reestruturação semelhante à da sua parceira Empremed: com um trabalho de recuperação de gestão, de uma unidade, o Biocenter cresceu para quatro, e a implementação de atendimento 24h. “De dois convênios atendidos, hoje estamos atendendo mais de 20”, comenta Andreia Vieira. E qual é a importância de um laboratório funcionando de maneira intermitente? Além dos exames rotineiros feitos de maneira mais célere, o Biocenter também atende outros, como o da Covid-19 (com aumento de casos frequentes).

Atendimento de qualidade reconhecida pelo público

O que mais se destaca nas duas empresas? “Valorizamos muito o atendimento humanizado, e queremos abrir mais outras unidades para dar conforto a nossos usuários”, completa a diretora do Biocenter.

E é esse atendimento que ganhou o reconhecimento de todo o público “Eu sempre falo com as atendentes [da Empremed] e digo: ‘quando chegar uma doninha, pega ela pela mão, oferece um café… Trata como se fosse sua mãe, seu pai.’ Porque a pessoa chega na clínica já debilitada”, afirma Ildeu Roberto. Da mesma maneira, o Biocenter também tem excelência neste quesito, com reconhecimento total dos seus usuários.

Cartão de vantagens

Apesar de causar ainda um pouco de confusão no público, a Empremed Clínica Médica não atua mais com plano de saúde próprio. Agora, o grupo criou seu plano de vantagens, o EmpreCard, onde usuários tem descontos em consultas, atendimentos e outros serviços.