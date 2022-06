Reajuste: Petrobras aumenta preço da gasolina e do diesel a partir de sábado

O valor do diesel não era reajustado desde 10 de maio. Já a última alta no preço da gasolina havia sido em 11 de março – há mais de três meses. Entretanto, é ainda o terceiro reajuste do ano. Os preços do GLP não serão alterados.

“Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,81, em média, para R$ 2,96 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,15 por litro”, disse a estatal.