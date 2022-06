Vacinas contra Covid a partir de 12 anos estão disponíveis nas salas de vacinação a partir desta terça (21)

A partir desta terça-feira, 21 de junho, todas as vacinas ficam disponíveis para pessoas a partir de 12 anos, tanto 1ª dose, 2ª dose, 3ª dose (1ª dose de reforço) e 4ª dose (2ª dose de reforço para pessoas a partir de 50 anos e profissionais de saúde) em todas as salas de vacinação do Município, de segunda a sexta, de de 08h às 16h, exceto as UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo, que vão até 18h30, sem agendamento prévio. É chegar e tomar, levando apenas os documentos necessários, que são identidade com foto, comprovante de última dose, cartão SUS ou CPF. “As vacinas pediátricas, para crianças de 5 a 11 anos, ainda seguem de acordo com os cronogramas em algumas salas, pois o estoque é limitado”, explica o responsável técnico pela Imunização no Município, Guilherme Menezes.

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 185.995 adultos e a 2ª dose em 177.171. Até o momento foram 5.915 aplicações de 1ª dose da Janssen, 14.758 crianças com 1ª dose e 8.899 com 2ª dose, com 84,7% da população com 1ª dose e 76,3% com 2ª dose, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 104.228 pessoas, 55,6% da população autorizada a tomar o reforço (187.509 pessoas). A 2ª dose de reforço foi aplicada em 12.572 pessoas. Ao todo, 509.538 doses já foram aplicadas.

Gripe e Sarampo

As campanhas de vacinação contra Gripe e Sarampo para grupos prioritários seguem até 24 de junho. As doses estão disponíveis de 08h às 16h30 nas 19 salas de vacinação do município. Os grupos prioritários da vacina da gripe são idosos acima de 60 anos; trabalhadores da saúde; crianças de 6 meses a 5 anos incompletos; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente; integrantes das forças de segurança; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo; funcionários e população do sistema prisional. Documentos: identidade com foto (idosos), certidão de nascimento (crianças), comprovante da comorbidade ou deficiência, comprovante de vínculo empregatício na área (categorias profissionais) e comprovante de condição de grávida ou puérpera até 45 dias.

Já contra o Sarampo os públicos são crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da área da saúde, de 8h às 16h30, nos Centros de Saúde Santa Luzia, Santo Antônio, Várzea, São João, Orozimbo Macedo, Manoa, Montreal e Progresso; nas UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale e nos ESF CDI 1, Catarina, Esperança, Eldorado, Alvorada, Fazenda Velha e Barreiro. Documentos: Cartão Vacinal, CPF ou Cartão SUS.