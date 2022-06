Prefeitura amplia blocos cirúrgicos do Hospital Municipal

A Prefeitura de Sete Lagoas é referência em investimentos na área de Saúde nos últimos anos. E para manter sua estrutura de urgência e emergência capaz de receber uma demanda regional, os projetos de expansão não param. Agora, por meio de uma parceria com a Faculdade Atenas, o Hospital Municipal terá blocos cirúrgicos reformados e ainda outros três construídos.

As obras já foram iniciadas e o prefeito Duílio de Castro, o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, o assessor Acadêmico e Administrativo da Atenas, Romário Marques de Oliveira, e a equipe de coordenação da Saúde visitaram o local nesta quarta-feira, 15 de junho. O principal objetivo foi conhecer de perto como o projeto mudará a estrutura interna do Hospital Municipal.

“As atuais quatro salas de cirurgias serão reformadas e outras três construídas em áreas antes inutilizadas. Além disso, todas serão equipadas com a melhor tecnologia existente. Agradeço à Faculdade Atenas por mais esta parceria e também aos servidores que atuam dentro desta unidade dedicando suas vidas para salvar as nossas”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

O fortalecimento do sistema de saúde com investimento de mais de R$ 2 milhões permite o aumento de procedimentos cirúrgicos e também melhores condições para equipes médicas e clínicas que atuam 24 horas por dia, sete dias por semana. “Sete Lagoas ganha muito com esta conquista. Teremos o aumento considerável no fluxo de atendimento e isso fará a diferença. Também agradeço à Faculdade Atenas, ao apoio incondicional do prefeito Duílio de Castro e toda nossa equipe que não mediu esforços para tornar esta realidade possível”, declarou o Dr. Marcelo Fernandes.

A Faculdade Atenas já é parceira da Prefeitura em projetos ligados à Atenção Primária que garantem centenas de atendimentos todo mês. Agora, este novo convênio vai levar a comunidade acadêmica para dentro de uma das principais unidades de saúde de Minas Gerais. “Um dos principais objetivos da Atenas é fortalecer a rede de saúde de Sete Lagoas. O aluno dentro desse ambiente aumenta a assistência, presta um serviço de excelência e coloca em prática o conhecimento adquirido no curso de Medicina”, avalia Romário Marques de Oliveira.