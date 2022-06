Castramóvel segue agora para as regiões de Estiva e Silva Xavier

Veículo do CCZ é totalmente equipado para realizar castrações gratuitas de cães e gatos

Devido à baixa procura de tutores para realizar a castração de seus animais no bairro Itapuã, o castramóvel segue, nas duas próximas semanas, para as regiões de Estiva e Silva Xavier. Nos dias 21 e 22 de junho, terça e quarta, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estará na Associação Comunitária da Estiva e Adjacências (ACEA), na na Av. Constelação, 572. Já nos dias 28 e 29 de junho será a vez de Silva Xavier receber o veículo, na Associação Comunitária de Silva Xavier, Av. Pio Rodrigues de Lima, S/N. O atendimento é de 08h às 16h, mas é preciso chegar cedo, pois são 40 senhas por dia.

“Continuamos nosso programa de controle populacional com o Castramóvel. Convidamos a população da região para aproveitar essa oportunidade de castrar seus cães e gatos gratuitamente”, reforça a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira. Para castrar seu animal, além de documento de identidade e comprovante de endereço, é preciso apresentar também um comprovante de renda de no máximo dois salários mínimos ou a carteira de trabalho que comprove a situação de desempregado.

Este ano o Castramóvel já esteve nos bairros Itapuã I e II, Vale do Aritana, Santo Antônio, Barreiro, Emília, Montreal e Interlagos. Os próximos bairros a receber o Castramóvel ainda este ano são: Alvorada e São Francisco em julho; Planalto e JK em agosto; Del Rey, Anchieta, Brasília e Industrial em setembro; Belo Vale II, Jardim dos Pequis e Verde Vale em outubro; Belo Vale I, Iraque e Orozimbo Macedo em novembro; e Santa Luzia em dezembro. Os locais exatos ainda serão definidos.