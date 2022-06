Semana pós feriado será de trabalho intenso no Legislativo; quatro Audiências Públicas estão na agenda

São seis os eventos que já estão confirmados na agenda dos vereadores para a próxima semana. Além da reunião para votação de matérias, quatro Audiências Públicas vão acontecer para debater assuntos de grande relevância para a cidade. Todos os eventos serão transmitidos pelos veículos de comunicação do Legislativo.

Na segunda-feira, 20, a partir das 18h, o vereador Junior Sousa (MDB) vai conduzir sessão que vai discutir as possíveis causas dos abalos sísmicos que preocupam moradores de várias regiões de Sete Lagoas. Autoridades estarão no Plenário para os esclarecimentos. “A Defesa Civil estadual já foi convidada para participar”, adiantou Sousa durante a Reunião Ordinária desta semana.

Para votação, na terça-feira (22), 17 projetos já foram inseridos na pauta. Um deles é o Anteprojeto de Lei (APL) 64/2021, de João Evangelista (PSDB). A proposta “autoriza o poder Executivo a criar e a regulamentar matadouro municipal e a outorgar concessão do mesmo”. Carol Canabrava (Avante) terá votado o PLO 194/2022 que “institui o mês de setembro como mês dedicado as ações preventivas de combate a depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico”.

A preocupação de Ivan Luiz (Patri) com o trabalho preventivo contra as drogas será estendido para Audiência Pública. A sessão acontece também na terça-feira, a partir das 19h e vai discutir “assuntos referentes a dependência química no município”.

Já na quarta-feira, 22, às 14h, o assunto em debate, também em Audiência Pública, será o atual estado da drenagem pluvial. Quem propôs o evento é o vereador Rodrigo Braga. Ele justifica que a “cidade sofre grandes alagamentos com as chuvas em diversos pontos, em especial no condomínio Santa Rosa, na Rua 06 da Cidade de Deus, na parte baixa do bairro Montreal, na Rua Dom Pedro I no bairro Progresso entre outros pontos”.

Encerrando os trabalhos, na quinta-feira, às 19h, o Plenário vai receber uma discussão sobre intolerância religiosa na matriz africana. O vereador Janderson Avelar (MDB) é quem requereu e vai conduzir os trabalhos. “Casos de violência física, depredação de terreiro e violência verbal” motivaram o evento.

