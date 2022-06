Brasileirão: América x Fluminense: prováveis escalações, arbitragem e transmissão para o jogo desta quarta

América e Fluminense estão empatados na tabela, com 14 pontos. O tricolor é o oitavo colocado, enquanto o time mineiro é o nono, perdendo no saldo de gols. Uma vitória colocará a equipe mais perto do grupo dos quatro primeiros colocados.

Provável escalação do América:

O técnico Vagner Mancini tem alguns desfalques certos para o jogo. O treinador não poderá contar com cinco jogadores que estão no departamento médico. O último a entrar foi o goleiro Matheus Cavichioli, que sofreu lesão muscular na posterior da coxa esquerda no aquecimento contra o Ceará. Já estavam no DM, o zagueiro Iago Maidana, os meias Índio Ramírez e Matheusinho, e o atacante Paulinho Boia.