Feconex tem grandes apresentações musicais confirmadas durante os quatro dias de evento

Além do ramo empresarial, o artístico, tão afetado pela pandemia, também será um dos grandes beneficiados com a primeira edição da Feira da Conexão, Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas, Feconex. Grandes shows, em um palco central, próximo à área de restaurantes e bares, já estão confirmados durante os quatro dias de evento que vai acontecer de 17 a 20 de agosto.

Artistas renomados na região como a banda Duobiduo, Josi Lopes, Blazz Quartet, The Georg’s Band e o projeto Ser Tão Brasil já confirmaram participação. A expectativa é movimentar o público que, além de se conectar a grandes empresas e negócios, vai poder curtir música e comida de qualidade. “E ainda teremos surpresas no nosso show”, adianta George Machado que vai fechar a programação no último dia da Feconex com a The Georg’s Band.

Com uma longa e consolidada carreira, Machado é um dos artistas que vão passar pelo palco da Feconex. “É uma expectativa muito grande viver todo este momento para a cidade. Vamos levar nossa big band e adoro cantar nosso repertório em homenagem ao Tim Maia. Estamos muito felizes e ansiosos”, admite o cantor que promete embalar também clássicos de Roberto Carlos.

Para acompanhar aos shows e fazer negócios com comodidade e tranquilidade o público deve se programar para chegar cedo ao evento. A Feconex vai abrir as portas na quinta (18) e sexta (19) a partir das 14h e no sábado (20) o evento começa mais cedo, às 10h. Durante todos os dias uma grande atração musical vai movimentar o palco da Feira.

Para impulsionar o associativismo, a cooperação e o intercâmbio empresarial dos participantes várias ações estão programadas. No mesmo ambiente, a Feconex vai oferecer auditórios para palestras e workshops, praça de alimentação com um palco central para shows e intervenções culturais e um espaço kids para que toda a família possa participar do evento.

Uma área de 5.400 metros quadrados do estacionamento da Arena do Jacaré será transformada em mais de 150 estandes que vão dar vida para a primeira edição da feira entre os dias 17 e 20 de agosto. Se conecte aos principais veículos de comunicação da cidade e também às redes sociais da Feconex para se atualizar sobre o evento.

por Marcelo Paiva