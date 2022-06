Via 040 divulga cronograma semana de obras e serviços na BR- 040

Segunda-feira (13/06) a sexta-feira (17/06)

Em continuidade ao trabalho semanal de manutenção da rodovia BR-040, a Via 040 está atuando em diversos pontos da rodovia. A seguir, a relação de intervenções nas faixas de rolamento, atividades que demandam maior atenção do motorista pela possibilidade de retenções no trecho.

No trecho do Entorno do DF e na Região Metropolitana de Belo Horizonte as obras com alteração de tráfego (estreitamento) são executadas entre 21h e 5h. Demais serviços e trechos as atividades são executadas entre 7h e 17h.

Melhoria de asfalto

Lagoa Grande (MG), km 91; Sentido: DF > RJ; Local: Faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Lagoa Grande (MG), km 103; Sentido: DF > RJ; Local: Faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 246; Sentido: DF > RJ; Local: Faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Curvelo (MG), km 405; Sentido: RJ > DF; Local: Faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Sete Lagoas (MG), km 482; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Esmeraldas (MG), km 502; Sentido: DF > RJ; Local: faixa esquerda ; Alteração: estreitamento

Santos Dumont (MG), km 738; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Santos Dumont (MG), km 752; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Melhoria de segurança (defensas, muretas, telas)

Brasília (DF), km 0; Sentido: RJ > DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Brasília (DF), km 4; Sentido: Nos dois sentidos; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Brasília (DF), km 4; Sentido: DF > RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Lagoa Grande (MG), km 110; Sentido: Nos dois sentidos; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Lagoa Grande (MG), km 121; Sentido: Nos dois sentidos; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 233; Sentido: RJ > DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Capim Branco (MG), km 487; Sentido: DF > RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Melhoria de drenagem

Cristalina (GO), km 137; Sentido: DF > RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Barbacena (MG), km 704; Sentido: RJ > DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Barbacena (MG), km 719; Sentido: DF > RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Oliveira Fortes (MG), km 726; Sentido: RJ > DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Melhoria de sinalização (faixas)

Cristalina (GO), km 70; Sentido: RJ > DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Cristalina (GO), km 75; Sentido: RJ > DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Cristalina (GO), km 75; Sentido: DF > RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Itabirito (MG), km 577; Sentido: Nos dois sentidos; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Barbacena (MG), km 714; Sentido: RJ > DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Barbacena (MG), km 714; Sentido: DF > RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Melhoria de sinalização (placas)

Lagoa Grande (MG), km 91; Sentido: RJ > DF; Local: instalações operacionais; Alteração: sem alteração

Lagoa Grande (MG), km 91; Sentido: DF > RJ; Local: instalações operacionais; Alteração: sem alteração

Lagoa Grande (MG), km 91; Sentido: RJ > DF; Local: instalações operacionais; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 173; Sentido: DF > RJ; Local: instalações operacionais; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 173; Sentido: RJ > DF; Local: instalações operacionais; Alteração: sem alteração

Felixlândia (MG), km 330; Sentido: DF > RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Felixlândia (MG), km 330; Sentido: DF > RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Felixlândia (MG), km 341; Sentido: RJ > DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Curvelo (MG), km 386; Sentido: Nos dois sentidos; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Santos Dumont (MG), km 734; Sentido: DF > RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Santos Dumont (MG), km 740; Sentido: RJ > DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Santos Dumont (MG), km 740; Sentido: DF > RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Santos Dumont (MG), km 741; Sentido: Nos dois sentidos; Local: acesso / retorno; Alteração: estreitamento

Santos Dumont (MG), km 748; Sentido: DF > RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Santos Dumont (MG), km 748; Sentido: DF > RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 765; Sentido: RJ > DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 770; Sentido: RJ > DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 770; Sentido: RJ > DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 770; Sentido: RJ > DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 770; Sentido: RJ > DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 772; Sentido: DF > RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 772; Sentido: DF > RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 772; Sentido: RJ > DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 772; Sentido: RJ > DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Assessoria de Imprensa/Via 040