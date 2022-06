Cessão da Prefeitura de Sete Lagoas permite investimento de R$ 1 milhão na sede da Polícia Civil

A Prefeitura de Sete Lagoas é uma forte parceira dos órgãos que garantem a segurança e a prestação de serviços da área ao cidadão. Além de mudar o patamar da Guarda Municipal, mantém convênios que permitem melhor atuação das forças que estão sob a responsabilidade do Estado. É o caso da Polícia Civil, que nesta terça-feira, 14, recebeu oficialmente a cessão do imóvel onde estão instaladas delegacias e a sede do Detran.

O Termo de Cessão de Uso tem validade de dez anos e sua assinatura ocorreu no gabinete do prefeito Duílio de Castro, com a presença do Delegado Regional da Polícia Civil, Dr. Thiago Pacheco, do inspetor Rodrigo Pacheco, do secretário municipal de Fazenda, Administração, Planejamento, Tecnologia e Comunicação Social, Rafael Olavo de Carvalho, e do Procurador Geral do Município, Dr. Helisson Paiva Rocha.

O documento é o primeiro passo para a revitalização completa do imóvel situado na rua Rui Barbosa, 157, bairro Santa Helena. A expectativa é que o investimento de R$ 1 milhão em obras mude a realidade dos atendimentos no prédio. “A estrutura atual cria um problema crônico envolvendo várias situações. Esta cessão para o Estado, por meio da Polícia Civil, formaliza mais uma parceria que garantirá o melhor atendimento às pessoas que necessitam das várias prestações de serviços desta instituição”, justificou o prefeito Duílio de Castro.

A Polícia Civil caminha para realizar um antigo pleito. Com o crescente aumento da demanda regional de serviços, a estrutura que estava defasada será ampliada e aperfeiçoada. “Agradecemos à Prefeitura por esta iniciativa. Nossa sede merece um espaço melhor para seus servidores e a população. Um local que oferece várias funcionalidades com delegacias, serviços de trânsito e perícia. Com esta cessão poderemos utilizar a verba já alocada para a total revitalização. Vida nova para a Polícia Civil de Sete Lagoas”, comemorou o Delegado Regional, Dr. Thiago Pacheco.

Além da Polícia Civil, o governo municipal também mantém convênios com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Cessão de imóveis, pessoal e apoio logístico e financeiro fazem parte desta forte parceria.

Renato Alexandre