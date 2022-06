Bombeiros de Sete Lagoas participam de atividades na Semana Mundial do Meio Ambiente

Nos dias 03/06 e 05/06, militares da 5ª Cia Ind BM participaram de uma “blitz ambiental”, em comemoração ao dia mundial do Meio Ambiente. A blitz foi mobilizada pela SEMADETUR e contou com a participação de diversos órgãos.

No dia 07/06, dois bombeiros da 5ª Cia Ind BM foram até o município de Jequitibá e desenvolveram diversas ações em conjunto com a Secretária de Meio Ambiente do município. Além de conceder entrevista em uma rádio local, sobre os riscos e a importância de prevenir os incêndios florestais para a preservação do meio ambiente, os militares palestraram sobre o tema para alunos de escolas municipal.

Por fim, nos dias 08, 09 e 10/06 os militares da 5ª Cia Ind BM participaram de diversas atividades desenvolvidas pelo MNE Gruta Rei do Mato, como blitz educativas e seminários.

Assessoria de Imprensa/Corpo de Bombeiros