Confira os destaques da Coluna Tempo Esportivo desta terça-feira (14)

1º Tempo

O Flamengo se mantém com a maior torcida do Brasil, indica pesquisa da Sport Track divulgada nesta semana, em um relatório da consultoria Convocados, em parceria com a XP Investimentos.

O levantamento indica que 24% dos brasileiros torcem para o Flamengo, número superior ao dos últimos anos (era 22,5% em 2020 e 19,5% em 2018).

Logo atrás, aparecem, na ordem, Corinthians (18%), São Paulo (11,5%) e Palmeiras (9,8%).

Nos números de 2022, chama a atenção a presença do Grêmio como quinto clube de maior torcida, à frente do Vasco, consolidando, agora com margem maior, uma vantagem que já havia aparecido na pesquisa anterior – mas que não se reflete na média história do levantamento, feito desde 1993.

Também se consolida a maior presença de torcedores do Atlético em comparação com o rival Cruzeiro. O Galo foi identificado como time do coração de 3,7% das pessoas, contra 2,8% da Raposa. É uma inversão quando se analisam os números de 2018 (4,5% para o Cruzeiro e 3,1% para o Atlético) e a média histórica (3,4% para o Cruzeiro e 2,3% para o Atlético).

A pesquisa ainda mostrou que Cruzeiro e Flamengo têm as torcidas mais jovens do país, com 60% e 54%, respectivamente, na faixa de 16 a 34 anos.

Santos e Fluminense, de acordo com o estudo, possuem os torcedores mais velhos.

O Tricolor carioca conta com 47% na faixa de 34 a 54 anos e com 28% acima de 55. Já o Peixe, com 31% entre 34 e 54 anos e 23% superior a 55.

O relatório também mostrou a preferência dos brasileiros sobre os clubes do exterior. Em pesquisa da Sport Track de 2021, o clube com maior torcida era o Barcelona, com 28%, seguido pelo Real Madrid, com 24%. O PSG de Neymar aparece terceiro, com 17%, acima do Manchester United, com 4%.

O Barcelona também era o primeiro nas pesquisas de 2012 (46%), 2018 (37%) e 2020 (36%), mas a vantagem tem caído. Em 2010, o Milan era o preferido no Brasil entre os clubes estrangeiros, com 30%.

2º Tempo

A angústia do torcedor cruzeirense está próxima de terminar dentro de campo, com um acesso muito provável, a se confirmar em alguns meses, para a elite do futebol brasileiro em 2023. Fora da 04 linhas o clube aguarda a homologação do seu plano de credores junto à Justiça do Trabalho, o que pode aliviar muito a pressão sobre as contas do clube e permitir dias um pouco mais tranquilos para a direção estrelada.

O clube explica que, para cálculo do repasse de receita da S.A.F. para a associação, foi considerada a receita líquida caixa como base de cálculo dos 20% que devem ser repassados, conforme determina a lei.

Na parte trabalhista, são mais de R$ 183 milhões previstos de passivo, entre reclamações na Justiça e extrajudiciais. No documento, o clube apresentou ter 96 casos judicializados e, grande parte deles (370), não incluídos em discussões judiciais.

A lei diz que 20% da receita do clube-empresa e 50% dos lucros e dividendos, caso tenha, devam ser destinados ao clube (associação) para pagar as dívidas. Em caso de conversão, e isso pode acontecer em até dez anos.

Ainda há muito o que se fazer, mas é inegável que muito já foi feito neste primeiro semestre de gestão de Ronaldo Fenômeno à frente do clube. Com transparência, competência e talento para negociar e captar recursos, a nova diretoria promete equalizar todos os problemas do Cruzeiro, ainda que isso leve alguns anos para acontecer. Que assim seja!

Por Álvaro Vilaça