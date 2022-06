Polícia Civil apreende jabuti enviado pelos Correios

A Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu nesta terça-feira,14, um jabuti que seria entregue, pelos correios. O serviço de inteligência da Polícia Civil de Minas Gerais descobriu, que um indivíduo desconhecido teria comprado um animal silvestre que seria entregue na data de hoje. De posse da informação a equipe descobriu para quem e onde seria entregue.

Após campana no local os policiais conseguiram interceptar a entrega no momento do recebimento, constataram que no interior da caixa recebida havia um animal silvestre análogo a um jabuti filhote de aproximadamente 5 centímetros o qual estava amarrado dentro de um saco de tecido bem apertado. O animal será deixado aos cuidados dos órgãos responsáveis.

Ascom/Policia Civil