Vereadores aprovam pauta e demonstram preocupação com elevação nos casos de covid e gripe

Os vereadores estão atentos ao aumento no número de casos de síndrome gripal e covid registrados na cidade recentemente. O assunto foi pauta de vários que optaram por se manifestar na tribuna durante a Reunião Ordinária, desta terça-feira (14). Da pauta de 12 itens, um de autoria de Sílvia Regina (PSD) e outro de Eraldo da Saúde (Patri) não foram apreciados pela ausência dos autores.

Foi realizada uma sessão Extraordinária e dois textos entraram na pauta. O Projeto de Lei Complementar (PLC) 4/2022 que “altera a lei complementar nº 74, de 27 de dezembro de 2002, que “dispõe sobre o sistema tributário municipal e estabelece normas de direito tributário aplicável ao município de Sete Lagoas”. O outro foi o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 266/2022 que “denomina centro de apoio ao trabalhador da estiva e adjacências dr. Newton Monteiro de Barros”.

Durante seu pronunciamento, Ivan Luiz (Patri) lembrou que a capital do Estado voltou a exigir o uso da máscara em locais fechados e pediu aos moradores da cidade que se atentem ao cronograma da vacinação. Heloísa Frois (Cidadania) reforçou a importância da vacina e foi além lembrando que há pessoas internadas por conta de complicações da covid.

Mais destaques dos vereadores na tribuna seguem abaixo. A pauta completa que foi votada pode ser acessada pelo link que segue.

José de Deus (REP): No ano de 2007 foi aprovada a lei 7535 que define diretrizes para incentivo ao esporte de alto rendimento. Foi criado o fundo municipal de apoio ao esporte. Tem 15 anos que se passou a aprovação e a lei nunca saiu do papel. E como todos sabem dedico boa parte do mandato ao esporte. Comprei esta luta porque a categoria se encontra esquecida e sei que com o atual prefeito podemos mais. Precisamos fazer mais do que é feito hoje.

Ivan Luiz (Patri): Tive a oportunidade de presenciar o José de Deus falando de esporte. Concordo com ele que o esporte é inclusivo, dá vida, dá participação e traz humanidade. E este fim de semana foi de muitas atividades. Tivemos o jiu jitsu no dia 11, no dia 12 a copa de futsal feminina. E, no dia 13, o pedal do cobertor. Isso tudo realizado pela secretaria adjunta de Esportes e Lazer. Parabéns ao Fabrício (Fonseca secretário adjunto) e toda equipe.

Ismael Soares (PSD): Agradecer ao Tarcísio Antônio Marçal que cedeu o terreno dele para fazer um trabalho na entrada da Pousada do Sol. Ele autorizou que a gente retirasse um barranco no terreno dele para melhorar a visibilidade do local que sempre teve acidente. O povo ficou muito agradecido. Mas estamos trabalhando para fazer o alargamento da pista na entrada da Pousada do Sol para dar mais segurança a todos que transitam por ali.

Janderson Avelar (MDB): Estive na escola São José Operário no sábado presenciando minha filha. Parabenizar a diretora e toda a equipe pela organização, foi uma linda festa junina. Deixo meu gabinete à disposição de qualquer escola que queira fazer a festa junina. Ao nosso líder Ivan peço que leve a solicitação porque já fiz Requerimento solicitando concurso para aumentar o efetivo da Guarda, não podemos falar em turismo sem segurança. Uma amiga quer trazer uma peça teatral para a cidade e perguntou sobre a questão da segurança.

Caio Valace (Podemos): Quando a vontade da população, as necessidades da população, as reinvindicações são colocadas na pauta da política, do debate, desta Casa, as cosias acontecem. O prefeito vai se reunir com a comunidade no Cidade de Deus para anunciar a realização do calçamento na Cidade de Deus. Quando no ano passado observei a Rua Padre Paulo cheguei a ficar preocupado e me fez que mudasse essa realidade. Protocolei a Emenda Aditiva 24 que inseriu recursos no orçamento do município para que essa obra fosse realizada.

Heloísa Frois (Cidadania): Salientar a data de hoje, de extrema importância para todo mundo que é o dia mundial da doação de sangue. Nossos estoques ficam sempre abaixo do ideal e conclamar a população para esse item que não encontramos no mercado. Só na doação de pessoas abnegadas que podem salvar a vida de muitas outras. Pedir que aquelas pessoas que tem a saúde em dia que possam fazer a doação. O número alto nos casos de síndrome gripal nessa época é alto. Solicito que as pessoas fiquem atentas a vacinação da Covid e gripe.

Junior Sousa (MDB): Essa semana é curta, mas queria dizer aos moradores da região do São Francisco, Nova Cidade, Titamar, Bernardo Valadares que essas regiões estão no nosso cronograma. Estamos fazendo visitas pontuais onde moradores têm solicitado. Independente do feriado a gente segue trabalhando. Queria parabenizar o prefeito de Prudente de Morais que fez o Forrozão de Prudente de Morais no fim de semana e muitas pessoas de Sete Lagoas participaram.

Carol Canabrava (Avante): Falar dos buracos sem fim. Uma reclamação geral, recebo diariamente no meu gabinete reclamações sobre buracos. Fico sem entender essa nova cara que o prefeito dá para a cidade que é uma cara sem respostas. Solicitei o cronograma dos tapa buracos e recebi do senhor prefeito que não existe cronograma. Se não existe cronograma, não existe planejamento. Como a população vai receber respostas? Essa nova cara está difícil de a gente trabalhar. Para desviar de um buraco a gente cai em outro.

Ivson Gomes (Cidadania): Empresa privada usando espaço dentro da Casa da Cultura. Recebemos denúncia que a Casa da Cultura estava sendo usada por uma empresa que ganhou uma licitação, um contrato no valor de R$ 21 milhões. Será que a empresa não conseguiria alugar um imóvel? Conversei com o responsável pela empresa que não sabe de um contrato de cessão do espaço, não sabe porque não tem legalidade. Imagina se toda empresa que ganhar licitação no município pedir um espaço para instalar o seu administrativo. Está igual a casa da mãe Joana. Como uma empresa privada está dentro da Casa da Cultura?

Pr. Alcides (PP): Trabalho muito com ofícios e Pedidos de Providência. Fizemos solicitação e já concluíram a praça no bairro Nova Serrana. Solicitamos rede pluvial na Rua Papagaios, bairro das Indústrias. Solicitamos informações sobre projeto para extensão da rede na rua Papagaios e serviço de reforma das instalações sanitárias do Hospital Municipal. Que seja instalada a proibição de placa de trânsito pesado no bairro Olinto Alvim e que seja realizado reparo na ponte que liga a avenida Dalton, os vergalhões estão expostos.

Ascom/Câmara Municipal