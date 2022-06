Comemorando 108 anos de sua fundação, Jacaré está a 10 jogos da glória

Lá se vão 108 anos! O Democrata foi fundado em 14 de junho de 1914, após seguidas reuniões de seus fundadores no “Bar Chique”, ponto de encontro da sociedade sete-lagoana da época. A reunião do ato de fundação ocorreu na sala da residência do Senhor Bernardo de Figueiredo, o Paizinho, conhecido maestro da banda União dos Artistas.

A primeira partida oficial aconteceria em 06 de setembro do mesmo ano, contra o Ordem e Progresso, da cidade vizinha de Matozinhos. De onde saiu com sua primeira vitória, pelo placar de 4 a 1.

Profissionalizado somente em 1953, o Alvirrubro sete-lagoano tem como principais conquistas o vice-Campeonato Mineiro da Primeira Divisão nos anos 1955, 1957 e 1963 e o campeonato invicto do Módulo II (antiga Segunda Divisão), em 1981.

Personagens lendários da história de Sete Lagoas, como o saudoso Dr. Márcio Paulino, responsável por dois dos três vice-campeonatos mineiros, figuram na galeria dos ex-presidentes do Jacaré. Atualmente o clube é comandado por Renato Paiva, que está em seu terceiro ano de mandato e tem feito um grande trabalho, sobretudo nas áreas administrativa e financeira, numa busca incansável pelo saneamento das dívidas que tanto assolam a família democratense.

Para ele, estar à frente do Democrata é retribuir para Sete Lagoas, através do Democrata, o que o município lhe deu ao longo de sua vida. “Sou bisneto, neto e filho de democratense! Coincidentemente ainda fui criado no Recanto do Jacarés. Minha mãe morava lá e tinha uma fazenda próxima que se tornou o Recanto do Jacaré. Então, além de ir aos jogos do Democrata com meu pai e minha família, frequentei também o Recanto do Jacaré na minha infância e minha adolescência toda. Eu tenho o Democrata muito presente na minha vida e hoje, representa para mim uma alegria muito grande de poder contribuir com a cidade, sem ter que se envolver diretamente com assuntos que dependeriam de política, uma instituição que a cidade gosta muito e a gente tem a felicidade de contribuir com ela e tentar resgatar o orgulho do sete-lagoano de vestir a camisa do Democrata. Graças a Deus, passo a passo, num trabalho de médio a longo prazo, estamos plantando essa sementinha aí, se Deus quiser vai dar certo e o Democrata vai voltar a dar orgulho para o sete-lagoano”.

O Comendador Gladstone Lopes, do Priorado dos Inconfidentes, falou sobre a condecoração que o clube receberá por homenagear o Alferes Joaquim José da Silva Xavier – Tiradentes – em uma de suas camisas, resgatando o momento histórico do período em que viveu no município. “O Democrata vai receber a Moeda comemorativa Minas Gerais 300 anos do Priorado dos Inconfidentes. Pra nós foi uma satisfação enorme quando vimos a camisa, ele até me presenteou com a camisa, Márcio Vicente que era membro do Priorado e escreveu o livro do Tiradentes em Sete Lagoas, era torcedor do Democrata, então assim, pra gente é uma enorme satisfação”.

HEXAGONAL FINAL: Apesar do tropeço dentro de casa, no último sábado, com a surpreendente derrota para o Tupynambás por 3 x 0, no fechamento da primeira fase do Campeonato Mineiro do Módulo II, todos no Democrata seguem confiantes de que a equipe pode fazer um grande Hexagonal Final e conquistar o acesso para a Primeira Divisão de Minas Gerais.

Após as 11 rodadas da fase inicial, a classificação geral do Módulo II ficou assim:

A primeira fase do torneio foi disputada por 12 times. Estes 12 clubes jogaram entre si, em sistema de turno único, totalizando 11 rodadas. Os 06 primeiros classificados para o Hexagonal Final foram: Betim, Tupynambás, Boa Esporte, Varginha, Ipatinga e Democrata de Sete Lagoas. Coimbra e Uberaba foram rebaixados para a Segunda Divisão de 2023.

No Hexagonal Final as partidas ocorrerão em sistema de turno e returno, com um total de 10 rodadas. Veja os confrontos da primeira rodada, já no próximo final de semana:

Sábado:

15:00 – Betim x Tupynambás – Betim

16:00 – Ipatinga x Boa Esporte – Ipatinga

Domingo:

10:00 – Varginha x Democrata – Varginha

O primeiro jogo do Jacaré, em casa, neste Hexagonal, será diante do Betim, na quarta-feira da próxima semana, às 19:30 horas.

Todos os jogos do Democrata Jacaré são transmitidos pela Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Para acompanhar as transmissões, sintonize no AM 1.300KHZ, no site eldorado1300.com.br ou através do aplicativo, que pode ser baixado pelo site da emissora ou pelo play store do seu aparelho celular.

Por Álvaro Vilaça