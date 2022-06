PM realiza operação “Campo Seguro III”em 16 municípios da região

Neste mês de junho foi realizada a Operação Campo Seguro III, terceiro ano consecutivo de operações nas propriedades e acessos rurais dos 16 municípios pertencentes à 19ª RPM.

Foram realizadas reuniões com sitiantes, fazendeiros e produtores rurais, através das Redes de Propriedades Protegidas. Ações com objetivo de orientá-los quanto à presença de veículos e pessoas em atitude suspeita na zona rural, bem como a importância do acionamento da PM via 190, caso ocorram essas suspeições.

As Patrulhas Rurais também desenvolveram diversas blitze, a fim de coibir ação de criminosos e o Georreferenciamento das propriedades que facilita a localização para as guarnições policiais, caso seja necessário, possam intervir nos chamados de emergências.

ARCO-P5/19ª RPM